Защита отца Сергия нашла доказательства его невиновности

Отца Сергия приговорили к трем с половиной годам колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Защитники экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) сформулировали доказательства его невиновности в склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав на свободу вероисповедания. Об этом сообщили сторонники экс-схиигумена.

«Защита считает, что в ходе рассмотрения уголовного дела удалось установить основополагающие факты невиновности схиигумена Сергия», — говорится в сообщении telegram-канала «Защита отца Сергия». Там отметили, что детали доказательств будут представлены на заседании в Московском городском суде 21 марта.

В этот день адвокаты Романова попытаются оспорить приговор Измайловского райсуда Москвы, приговорившего Сергия к трем с половиной годам лишения свободы в колонии. По словам сторонников Романова, суд не учел важных обстоятельств в деле экс-схиигумена, прислушавшись только к позиции Екатеринбургской епархии.

Приговор отцу Сергию за самоуправство, склонение к суициду и нарушение прав на свободу вероисповедания вынесли 30 ноября 2021 года. Его приговорили к заключению в колонии. Однако Романов остался в СИЗО, поскольку ему предъявили новое обвинение — в экстремизме. По этой же статье задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева.