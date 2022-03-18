Защита отца Сергия нашла доказательства его невиновности

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По приговору отцу Сергию. Москва, романов николай, отец сергий
Отца Сергия приговорили к трем с половиной годам колонии Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Защитники экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) сформулировали доказательства его невиновности в склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав на свободу вероисповедания. Об этом сообщили сторонники экс-схиигумена.

«Защита считает, что в ходе рассмотрения уголовного дела удалось установить основополагающие факты невиновности схиигумена Сергия», — говорится в сообщении telegram-канала «Защита отца Сергия». Там отметили, что детали доказательств будут представлены на заседании в Московском городском суде 21 марта.

В этот день адвокаты Романова попытаются оспорить приговор Измайловского райсуда Москвы, приговорившего Сергия к трем с половиной годам лишения свободы в колонии. По словам сторонников Романова, суд не учел важных обстоятельств в деле экс-схиигумена, прислушавшись только к позиции Екатеринбургской епархии.

Приговор отцу Сергию за самоуправство, склонение к суициду и нарушение прав на свободу вероисповедания вынесли 30 ноября 2021 года. Его приговорили к заключению в колонии. Однако Романов остался в СИЗО, поскольку ему предъявили новое обвинение — в экстремизме. По этой же статье задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева.

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Защитники экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) сформулировали доказательства его невиновности в склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав на свободу вероисповедания. Об этом сообщили сторонники экс-схиигумена. «Защита считает, что в ходе рассмотрения уголовного дела удалось установить основополагающие факты невиновности схиигумена Сергия», — говорится в сообщении telegram-канала «Защита отца Сергия». Там отметили, что детали доказательств будут представлены на заседании в Московском городском суде 21 марта. В этот день адвокаты Романова попытаются оспорить приговор Измайловского райсуда Москвы, приговорившего Сергия к трем с половиной годам лишения свободы в колонии. По словам сторонников Романова, суд не учел важных обстоятельств в деле экс-схиигумена, прислушавшись только к позиции Екатеринбургской епархии. Приговор отцу Сергию за самоуправство, склонение к суициду и нарушение прав на свободу вероисповедания вынесли 30 ноября 2021 года. Его приговорили к заключению в колонии. Однако Романов остался в СИЗО, поскольку ему предъявили новое обвинение — в экстремизме. По этой же статье задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева.
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