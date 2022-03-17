17 марта 2022

Из Кургана отменили часть рейсов в Москву

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Отмененные авиарейсы были назначены на вторую половину марта (архивное фото) Фото:

Авиакомпания «Победа» отменила три рейса из Кургана в Москву и три обратных, которые должны были состояться в марте. Информация об отмене размещена на сайте аэропорта Кургана.

«Отмена рейсов. 19, 22, 26 марта 2022 г. Отменены рейсы ДР-495 (Москва — Курган). 20, 23, 27 марта 2022 г. Отменены рейсы ДР-495 (Курган — Москва)», — указано в сообщении.

В 2021 году помимо «Победы» рейсы из Кургана в Москву выполняла авиакомпания Utair. Представители последней авиакомпании отменили свои рейсы в октябре из-за ухудшения финансовых результатов на маршруте. В конце прошлого года губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможное увеличение авиарейсов на этом направлении.

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Авиакомпания «Победа» отменила три рейса из Кургана в Москву и три обратных, которые должны были состояться в марте. Информация об отмене размещена на сайте аэропорта Кургана. «Отмена рейсов. 19, 22, 26 марта 2022 г. Отменены рейсы ДР-495 (Москва — Курган). 20, 23, 27 марта 2022 г. Отменены рейсы ДР-495 (Курган — Москва)», — указано в сообщении. В 2021 году помимо «Победы» рейсы из Кургана в Москву выполняла авиакомпания Utair. Представители последней авиакомпании отменили свои рейсы в октябре из-за ухудшения финансовых результатов на маршруте. В конце прошлого года губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможное увеличение авиарейсов на этом направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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