Из Кургана отменили часть рейсов в Москву

Отмененные авиарейсы были назначены на вторую половину марта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания «Победа» отменила три рейса из Кургана в Москву и три обратных, которые должны были состояться в марте. Информация об отмене размещена на сайте аэропорта Кургана.

«Отмена рейсов. 19, 22, 26 марта 2022 г. Отменены рейсы ДР-495 (Москва — Курган). 20, 23, 27 марта 2022 г. Отменены рейсы ДР-495 (Курган — Москва)», — указано в сообщении.

В 2021 году помимо «Победы» рейсы из Кургана в Москву выполняла авиакомпания Utair. Представители последней авиакомпании отменили свои рейсы в октябре из-за ухудшения финансовых результатов на маршруте. В конце прошлого года губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможное увеличение авиарейсов на этом направлении.