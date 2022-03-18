Магазины заверяют, что исходя из опыта предыдущих ажиотажных всплесков, ситуация скоро начнет стабилизироваться Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В магазине «Пятерочка» дорожает сахар. Если на момент 14 марта цена за упаковку сахара-песка весом пять килограмм составляла 345,99 рубля, то 18 марта точно такая же упаковка обошлась бы в 414,99 рубля, сообщает корреспондент URA.RU.

«В магазине „Пятерочка“ 14 марта цена пяти килограмм сахара составляла 345,99 рубля. 15 марта проверил, чуть подорожал пакет [сахара], стоит 359,99 рубля. 18 марта цена — 414,99 руб», — делится корреспондент агентства.

В свою очередь, в «Пятерочке» рассказывают, что делают все возможное для сдерживания роста цен. «Мы снижаем рост закупочных цен на товары первой необходимости за счет оптимизации собственных затрат. Все издержки на такие позиции как бортевой набор, молочная продукция, сахар, хлеб компания покрывает за свой счет», — рассказали корреспонденту URA.RU в службе поддержки «Пятерочки». Магазины заверяют, что исходя из опыта предыдущих ажиотажных всплесков, ситуация скоро начнет стабилизироваться.

Ранее стало известно, что такие сети магазинов как «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток», «Верный», «Гипербола» и «Кировский» ограничили продажу товаров в одни руки из-за вспышки спроса на крупы, сахар, муку и иные социально значимые товары. Подобные ограничения также ввели гипермаркеты «Лента», «Сима-ленд» и парфюмерный супермаркет «Л’Этуаль».

Городские паникеры начали сметать с полок товары из-за массовых уходов зарубежных брендов с российского рынка. Бренды, в свою очередь, покидают российские магазины и торговые центры из-за проведения спецоперации РФ на территории Украины. Лидеры западных стран оказывают влияние на свои компании и просят покидать РФ. Свою цель они объясняют тем, что российская экономика, как и российский потребитель и любой россиянин, должен прочувствовать страдание от удара по российской экономике. Президент РФ Владимир Путин высказал, что данные шаги западных государств направлены на травлю и ухудшение жизни миллионов людей. Такой способ борьбы имеет все признаки агрессии и войны информационными, экономическими и политическими средствами против России.

Цена пяти киллограммов сахара 14 марта в магазине «Пятерочка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цена пяти киллограммов сахара 15 марта в магазине «Пятерочка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Точно такая же упаковка сахара, в том же магазине 18 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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