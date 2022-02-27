ТАСС: Небензя заявил об информационной войне против России

28 февраля 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Против России развязана информационная война в социальных сетях в попытке выдать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) за действия РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василия Небензю. «Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война. Поскольку свидетельств разрушения гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов», — цитирует Василия Небезню ТАСС. Он добавил, что в соцсетях опубликованы обучающие пособия о создании фейков, порочащих репутацию Вооруженных сил РФ. По его словам, по украинским соцсетям гуляет 1,2 миллионов подобных публикаций, несоответствующих действительности. «Призываю наших коллег не способствовать распространению подобной дезинформации, хотя, боюсь, эти призывы вновь не будут услышаны», — резюмировал Василий Небензя. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Небензя обвинил Запад в распространении изображений, сделанных в Донбассе, которые выдают за «российскую агрессию» на Украине. По его словам, спецоперация на Украине скоро будет успешна завершена.