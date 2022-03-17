В Кремле ответили на идею уволить главу «Сколково»

17 марта 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков добавил, что все будет зависеть от отношения к спецоперации на Украине самого Дворковича Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле оставили без комментариев идею уволить председателя фонда «Сколково», бывшего вице-премьера России и главу Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича со всех постов. Предложение поступило из-за осуждения последним спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я оставляю без комментариев. FIDE — это международная организация, здесь наша позиция расходится с позицией FIDE. По „Сколково“ — это другая субстанция. Это будет зависеть от личного отношения самого Дворковича. Идея [партии] „Единой России“ [предложившей увольнение Дворковича] — это партийные дела, мы не можем вмешиваться», — отметил он на конференц-колле. Ранее Дворкович раскритиковал спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля. Действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию этой территории, заявил президент РФ Владимир Путин. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление Дворковича «национал-предательством» и потребовал отстранения главы «Сколково» от занимаемой должности, пишет «Федеральное агентство новостей». Он уточнил, что FIDE отстранила шахматную сборную России от соревнований под эгидой организации, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле оставили без комментариев идею уволить председателя фонда «Сколково», бывшего вице-премьера России и главу Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича со всех постов. Предложение поступило из-за осуждения последним спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я оставляю без комментариев. FIDE — это международная организация, здесь наша позиция расходится с позицией FIDE. По „Сколково“ — это другая субстанция. Это будет зависеть от личного отношения самого Дворковича. Идея [партии] „Единой России“ [предложившей увольнение Дворковича] — это партийные дела, мы не можем вмешиваться», — отметил он на конференц-колле. Ранее Дворкович раскритиковал спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля. Действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию этой территории, заявил президент РФ Владимир Путин. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление Дворковича «национал-предательством» и потребовал отстранения главы «Сколково» от занимаемой должности, пишет «Федеральное агентство новостей». Он уточнил, что FIDE отстранила шахматную сборную России от соревнований под эгидой организации, сообщает телеканал 360.