В Кремле ответили на идею уволить главу «Сколково»

В Кремле оставили без комментариев идею уволить председателя фонда «Сколково», бывшего вице-премьера России и главу Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича со всех постов. Предложение поступило из-за осуждения последним спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я оставляю без комментариев. FIDE — это международная организация, здесь наша позиция расходится с позицией FIDE. По „Сколково“ — это другая субстанция. Это будет зависеть от личного отношения самого Дворковича. Идея [партии] „Единой России“ [предложившей увольнение Дворковича] — это партийные дела, мы не можем вмешиваться», — отметил он на конференц-колле.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление Дворковича «национал-предательством» и потребовал отстранения главы «Сколково» от занимаемой должности, пишет «Федеральное агентство новостей». Он уточнил, что FIDE отстранила шахматную сборную России от соревнований под эгидой организации, сообщает телеканал 360.
В Кремле оставили без комментариев идею уволить председателя фонда «Сколково», бывшего вице-премьера России и главу Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича со всех постов. Предложение поступило из-за осуждения последним спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я оставляю без комментариев. FIDE — это международная организация, здесь наша позиция расходится с позицией FIDE. По „Сколково“ — это другая субстанция. Это будет зависеть от личного отношения самого Дворковича. Идея [партии] „Единой России“ [предложившей увольнение Дворковича] — это партийные дела, мы не можем вмешиваться», — отметил он на конференц-колле. Ранее Дворкович раскритиковал спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля. Действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию этой территории, заявил президент РФ Владимир Путин. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление Дворковича «национал-предательством» и потребовал отстранения главы «Сколково» от занимаемой должности, пишет «Федеральное агентство новостей». Он уточнил, что FIDE отстранила шахматную сборную России от соревнований под эгидой организации, сообщает телеканал 360.