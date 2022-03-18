Поставщики объяснили, почему в магазинах Екатеринбурга нет сахара

Магазины стараются делать все возможное для сдерживания цен и потребительского спроса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за ажиотажного спроса в продуктовых магазинах Екатеринбурга, поставщики не успевают фасовать сахар. Об этом URA.RU рассказали в службе поддержки сети магазинов «Пятерочка».

«У нас проблема с логистикой. Поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать сахар для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в 2020 году», — говорится в сообщении.

Сотрудник поддержки также уточнил, что сеть магазинов делает все возможное для сдерживания спроса и роста цен. «Сейчас торговая наценка на социально значимые товары ограничена и составляет 5%. Сети магазинов вводят временные ограничения на продажу таких продуктов», — рассказывают в поддержке.

После ажиотажных закупок горожанами, товары начали расти в цене. По данным Свердловскстата, сахар за неделю с 4 по 11 марта подорожал на 19,91%. Поведение жителей Екатеринбурга отчасти обосновывается тем, что мировые бренды покидают российский рынок из-за проведения спецоперации РФ на Украине. Лидеры западных стран оказывают влияние на свои компании и просят покидать РФ с целью максимального экономического, политического и социального вреда для российской экономики и россиян. Президент РФ Владимир Путин считает, что данные шаги западных государств направлены на травлю и ухудшение жизни миллионов людей, что имеет все признаки информационной и экономической войны против России.

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