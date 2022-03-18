Росимущество наказали за нарушения безопасности в ЯНАО

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, прокурор, медицинская маска, резиновые перчатки, флаг россии, масочный режим
Прокуратура нашла нарушения на объекте, где хранятся нефтепродукты Фото:

Управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО нарушило требования промышленной безопасности, из-за чего создало угрозу возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда гражданам. Об этом сообщается на сайте ямальской прокуратуры.

«МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО не было обеспечено соблюдение требований промышленной безопасности, что создавало угрозу возникновения аварийных ситуаций, причинения вреда гражданам и ущерба окружающей среде», — говорится в сообщении ведомства.

Природоохранная прокуратура ЯНАО выявила нарушения на опасном производственном объекте, находящимся в федеральной собственности, который предназначен для хранения, переработки нефти, нефтепродуктов. Прокурор через центральный районный суд Тюмени потребовал управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО устранить нарушения закона. Требования в суде были удовлетворены.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на месторождении «Юганскнефтегаза» произошел разлив нефти. Компания возместила свыше 265 млн рублей за ущерб, нанесенный лесному фонду на территории Петелинского месторождения.

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Управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО нарушило требования промышленной безопасности, из-за чего создало угрозу возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда гражданам. Об этом сообщается на сайте ямальской прокуратуры. «МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО не было обеспечено соблюдение требований промышленной безопасности, что создавало угрозу возникновения аварийных ситуаций, причинения вреда гражданам и ущерба окружающей среде», — говорится в сообщении ведомства. Природоохранная прокуратура ЯНАО выявила нарушения на опасном производственном объекте, находящимся в федеральной собственности, который предназначен для хранения, переработки нефти, нефтепродуктов. Прокурор через центральный районный суд Тюмени потребовал управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО устранить нарушения закона. Требования в суде были удовлетворены. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на месторождении «Юганскнефтегаза» произошел разлив нефти. Компания возместила свыше 265 млн рублей за ущерб, нанесенный лесному фонду на территории Петелинского месторождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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