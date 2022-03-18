Росимущество наказали за нарушения безопасности в ЯНАО

18 марта 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Прокуратура нашла нарушения на объекте, где хранятся нефтепродукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО нарушило требования промышленной безопасности, из-за чего создало угрозу возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда гражданам. Об этом сообщается на сайте ямальской прокуратуры. «МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО не было обеспечено соблюдение требований промышленной безопасности, что создавало угрозу возникновения аварийных ситуаций, причинения вреда гражданам и ущерба окружающей среде», — говорится в сообщении ведомства. Природоохранная прокуратура ЯНАО выявила нарушения на опасном производственном объекте, находящимся в федеральной собственности, который предназначен для хранения, переработки нефти, нефтепродуктов. Прокурор через центральный районный суд Тюмени потребовал управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО устранить нарушения закона. Требования в суде были удовлетворены. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на месторождении «Юганскнефтегаза» произошел разлив нефти. Компания возместила свыше 265 млн рублей за ущерб, нанесенный лесному фонду на территории Петелинского месторождения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО нарушило требования промышленной безопасности, из-за чего создало угрозу возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда гражданам. Об этом сообщается на сайте ямальской прокуратуры. «МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО не было обеспечено соблюдение требований промышленной безопасности, что создавало угрозу возникновения аварийных ситуаций, причинения вреда гражданам и ущерба окружающей среде», — говорится в сообщении ведомства. Природоохранная прокуратура ЯНАО выявила нарушения на опасном производственном объекте, находящимся в федеральной собственности, который предназначен для хранения, переработки нефти, нефтепродуктов. Прокурор через центральный районный суд Тюмени потребовал управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО устранить нарушения закона. Требования в суде были удовлетворены. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на месторождении «Юганскнефтегаза» произошел разлив нефти. Компания возместила свыше 265 млн рублей за ущерб, нанесенный лесному фонду на территории Петелинского месторождения.