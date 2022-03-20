Экс-глава ЦБ: как самому накопить на пенсию

Россияне часто высказывают недовольство размером своей пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

ПФР гарантирует человеку пенсию, однако если хочется ее увеличить, то можно копить деньги на вкладах в банке. С таким предложением в разговоре с URA.RU выступил экс-председатель Центробанка РФ, председатель наблюдательного совета банка ВТБ Сергей Дубинин.

«Государство в любом случае будет выплачивать пенсию. Есть определенные смыслы иметь вклады в банке, поскольку поднимаются проценты по вкладам вместе с ростом ключевой ставки, и в определенном плане реагируют таким образом на инфляцию. Вряд ли вы за счет этих процентов сильно накопите на пенсию, но это все равно хоть какая-то защита от инфляции», — рассказал Сергей Дубинин.

Также экономист предостерег россиян от вложений в негосударственные пенсионные фонды. «Сейчас эти фонды теряют свою эффективность. Потому что идея таких фондов — что-то дополнительное к государственной пенсии. Это дополнительное должно проявляться за счет капиталовложений самих этих фондов. Капиталовложения — это ценные бумаги, а сейчас и рынка нет, его функционирование сейчас закрыто. Поэтому они плохо будут работать в течение нескольких лет точно», — предупредил Дубинин.

Помимо вкладов в банке можно также вложиться в покупку валюты или золота, предложил в разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин. «Все-таки альтернативный способ надо выбирать, собирать кубышку предпенсионную, и, конечно же, она должна быть в валюте, в золоте — в активах, которые не подвержены девальвации и которые помогут сохранить покупательскую способность денег. Для пенсионных накоплений купить какую-нибудь недвижимость — идея неплохая», — уверен он.

По мнению Селянина, накопления и в государственном, и в негосударственном пенсионных фондах теряют свою покупательскую способность. «Когда происходит девальвация — в разы, когда происходит инфляция — на десятки процентов. Это все превращает в пыль все накопления», — уверен экономист.

На данный момент в России есть два вида пенсионных фондов — государственный (ПФР) и негосударственные. Пенсионный фонд России входит в бюджетную систему страны и выполняет широкий круг социально значимых задач, связанных с пенсионным обеспечением и пенсионным страхованием граждан РФ. НПФ же — это некоммерческая организация социального обеспечения.

Россияне часто высказывают недовольство размером своей пенсии. Большая часть из них (61%) собираются работать и после достижения пенсионного возраста, сообщили исследователи сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

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