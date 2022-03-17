Мэр Челябинска подписала новое назначение

Наталья Котова решила, кто займет знаковый пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральным директором МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в Челябинске назначен Сергей Хабиров. Такое решение приняла мэр города Наталья Котова, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра.

«С 21 марта генеральным директором МУП „ПОВВ“ назначен Сергей Зинфирович Хабиров. В МУП он работает с 2020 года, в настоящее время занимает должность начальника производственно-технической службы», — пояснили URA.RU в мэрии.

Хабиров окончил Челябинский государственный технический университет по специальности инженер-механик. Повысил квалификацию в Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Ранее работал руководителем различных предприятий, среди которых «Челябинский завод дорожных машин им. Колющенко», «Уралремтракт». Трудился директором по продажам «Челябинского тракторного завода».

Гендиректор МУП «ПОВВ» Денис Поташев уволился по собственному желанию 14 февраля. Его обязанности исполнял главный инженер предприятия Юрий Коркин.

На балансе МУП «ПОВВ» находится более трех тысяч километров сетей водоснабжения и канализации. Предприятие входит в систему жизнеобеспечения Челябинского и Копейского городского округа, Еманжелинского, Коркинского и Сосновского муниципального районов.

Кроме того, предприятию подведомственны очистные сооружения областного центра. В начале февраля правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрила заявку региона на их реконструкцию. Стоимость проекта приближается к 2 млрд рублей, 80% суммы поступит в виде льготного кредита из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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