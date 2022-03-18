Дипломатов РФ в Болгарии объявили персонами нон грата

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Пресс-конференция о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге». Екатеринбург, депутат, политик, чиновник, галстук, пиджак, деловой костюм, парламентарии, дипломат, рубашка
Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата Фото:
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Министерство иностранных дел Болгарии объявило десять российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из сотрудников российского представительства.

«Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная — „деятельность, несовместимая с их статусом“. Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия», — сообщила дипломат в разговоре с ТАСС.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов национального батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) Николай Кравченко с позывным Крук. До этого силы ДНР заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных.

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Министерство иностранных дел Болгарии объявило десять российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из сотрудников российского представительства. «Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная — „деятельность, несовместимая с их статусом“. Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия», — сообщила дипломат в разговоре с ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов национального батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) Николай Кравченко с позывным Крук. До этого силы ДНР заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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