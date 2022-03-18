Путин пожаловался Шольцу на то, что Киев затягивает переговоры

18 марта 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Киев выдвигает все новые нереалистичные предложения, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу о том, что Украина затягивает ход переговоров. Германский канцлер выступил инициатором телефонного разговора, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию на Украине. «Владимир Путин изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения», — сообщается на сайте правительства РФ. Помимо этого глава РФ обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам, которые проигнорировали на Западе. Также было отмечено, что российские вооруженные силы организовывают безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Украина не торопится завершать переговоры. Украинская сторона 14 марта взяла паузу в переговорах по согласованию мирного договора для дополнительной работы в подгруппах для уточнения отдельных определений. Переговоры между Украиной и Россией проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись три очных раунда, переговоры продолжаются по видеосвязи. Главные требования России — денацификация Украины, возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу о том, что Украина затягивает ход переговоров. Германский канцлер выступил инициатором телефонного разговора, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию на Украине. «Владимир Путин изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения», — сообщается на сайте правительства РФ. Помимо этого глава РФ обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам, которые проигнорировали на Западе. Также было отмечено, что российские вооруженные силы организовывают безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Украина не торопится завершать переговоры. Украинская сторона 14 марта взяла паузу в переговорах по согласованию мирного договора для дополнительной работы в подгруппах для уточнения отдельных определений. Переговоры между Украиной и Россией проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись три очных раунда, переговоры продолжаются по видеосвязи. Главные требования России — денацификация Украины, возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация.