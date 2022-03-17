Тюменские бизнесмены вернут сахар на полки магазинов

На оптовые базы Тюмени, где закупаются предприниматели, завезли сахар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Тюменские предприниматели возобновили закупку сахара на местных оптовых базах. Об этом URA.RU рассказал один из местных предпринимателей. Ранее агентство писало о том, что владельцы небольших торговых точек столкнулись с отсутствием сахара на складах поставщиков.

«Несколько партий сахара пришло на тюменскую оптовую базу Бабарынка. На других оптовках он тоже начал постепенно появляться. Правда, разбирают его почти сразу. Но главное, что он вообще появился. Насколько я знаю, сейчас в город везут еще несколько крупных партий товара», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что речь идет о продукте эконом-класса. Премиальный тростниковый сахар в достаточном количестве продается как в крупных супермаркетах, так и в небольших магазинах. «В моем магазине сахар премиального качества как лежал на прилавке, так и лежит. Потому что килограмм такого сахара стоит в 2,5 раза дороже обычного. Покупатели, как правило, не готовы платить такую цену за товар», — отметил предприниматель в беседе с URA.RU.

Как ранее указывало агентство, ажиотажный спрос на социально значимые продукты произошел на фоне международных санкций, которые ввели против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным. В своих заявлениях лидеры западных стран напрямую заявили, что хотят нанести удар по российской экономике. Лидер РФ отметил, что подобные шаги направлены на ухудшение жизни миллионов людей и имеют все признаки экономической агрессии.

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