16 марта 2022

Тюменские бизнесмены не могут закупить сахар на оптовых базах

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, сахар, пустая полка, пустая витрина
Жители Тюменской области скупают сахар, соль и подсолнечное масло Фото:
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Владельцы небольших тюменских продуктовых магазинов не могут завезти сахар в свои торговые точки, потому что его пока нет на оптовых базах, где они закупают товар. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. Он уточнил, что местные поставщики пообещали, что товар появится на складах в ближайшее время.

«Я закупаюсь у оптовиков на базе Бабарынка. Уже несколько дней подряд поставщики говорят, что сахара пока нет, но завоз скоро будет. Сейчас пробую связаться напрямую с производителями, чтобы организовать поставки напрямую. Некоторые мои коллеги по бизнесу уже так и сделали», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Ритейлеры, работающие на территории региона, также столкнулись с перебоями поставок сахара. Один из сотрудников тюменского супермаркета сети «Магнит» рассказал URA.RU, что на складах товара нет. «Сахар с прилавков смели буквально за считанные часы. Когда будет новый завоз, никто не знает. Но точно не завтра и не послезавтра. Вопрос с датой — открытый. Ждем поставщиков», — рассказал источник агентства.

При этом ритейлер «Магнит» в ближайшее время пообещал вернуть сахар в свои магазины. Для этого компания, в частности, нарастила объемы фасовки продукта.

Как ранее указывало URA.RU, жители Тюменской области начали скупать сахар, соль и подсолнечное масло. На фоне ажиотажного спроса некоторые торговые сети ввели ограничения на продажу социально значимых продовольственных товаров.

Если вы столкнулись с дефицитом продуктов в тюменских магазинах, расскажите об этом нам! Telegram-канал тюменской редакции URA.RU — @Sobyaninzdesbot.

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Владельцы небольших тюменских продуктовых магазинов не могут завезти сахар в свои торговые точки, потому что его пока нет на оптовых базах, где они закупают товар. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. Он уточнил, что местные поставщики пообещали, что товар появится на складах в ближайшее время. «Я закупаюсь у оптовиков на базе Бабарынка. Уже несколько дней подряд поставщики говорят, что сахара пока нет, но завоз скоро будет. Сейчас пробую связаться напрямую с производителями, чтобы организовать поставки напрямую. Некоторые мои коллеги по бизнесу уже так и сделали», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Ритейлеры, работающие на территории региона, также столкнулись с перебоями поставок сахара. Один из сотрудников тюменского супермаркета сети «Магнит» рассказал URA.RU, что на складах товара нет. «Сахар с прилавков смели буквально за считанные часы. Когда будет новый завоз, никто не знает. Но точно не завтра и не послезавтра. Вопрос с датой — открытый. Ждем поставщиков», — рассказал источник агентства. При этом ритейлер «Магнит» в ближайшее время пообещал вернуть сахар в свои магазины. Для этого компания, в частности, нарастила объемы фасовки продукта. Как ранее указывало URA.RU, жители Тюменской области начали скупать сахар, соль и подсолнечное масло. На фоне ажиотажного спроса некоторые торговые сети ввели ограничения на продажу социально значимых продовольственных товаров. Если вы столкнулись с дефицитом продуктов в тюменских магазинах, расскажите об этом нам! Telegram-канал тюменской редакции URA.RU — @Sobyaninzdesbot.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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