Производитель сыров заявил о росте производства на фоне санкций

18 марта 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Сокращения производства в СПСК «Сырные истории» не рассматривается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Краснодарский производитель сыров «Сырные истории» намерен наращивать производство сыров на фоне новых санкций против России. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Сырные Истории» Дмитрий Хомченко. «Мы закупили в этом году дополнительно 33 головы животных. Кстати, получили субсидию. У нас увеличение поголовья. Плюс у нас свой шлейф уже входит в стадо. Если у нас поголовья доеных животных было 60 голов, сейчас уже будет 120. Сокращать производство не собираемся, будем только наращивать его», — сказал Дмитрий Хомченко. Собеседник агентства отметил, что появившиеся проблемы решаемы руководством кооператива. «Проблемы есть, как и везде, но все они решаемы. Сокращаться никто не собирается. Пути решения к тому, чтобы увеличить производство есть, и однозначно будет увеличено», — заключил зампредседателя СПСК «Сырные Истории». Ранее западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Он добавил, что в распределительных центрах были формированы достаточные запасы продуктов, благодаря чему поставки в торговые сети будут идти без перебоев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Краснодарский производитель сыров «Сырные истории» намерен наращивать производство сыров на фоне новых санкций против России. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Сырные Истории» Дмитрий Хомченко. «Мы закупили в этом году дополнительно 33 головы животных. Кстати, получили субсидию. У нас увеличение поголовья. Плюс у нас свой шлейф уже входит в стадо. Если у нас поголовья доеных животных было 60 голов, сейчас уже будет 120. Сокращать производство не собираемся, будем только наращивать его», — сказал Дмитрий Хомченко. Собеседник агентства отметил, что появившиеся проблемы решаемы руководством кооператива. «Проблемы есть, как и везде, но все они решаемы. Сокращаться никто не собирается. Пути решения к тому, чтобы увеличить производство есть, и однозначно будет увеличено», — заключил зампредседателя СПСК «Сырные Истории». Ранее западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Он добавил, что в распределительных центрах были формированы достаточные запасы продуктов, благодаря чему поставки в торговые сети будут идти без перебоев.