Часть Госдумы выступила против идеи оставить Набиуллину главой ЦБ

18 марта 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Миронов напомнил, что в сентябре 2021 года партия «Справедливая Россия — За правду» выступила за отставку Эльвиры Набиуллиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов не поддержит переназначение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Его не устраивает результат ее деятельности. «Наша фракция негативно оценивает результаты деятельности Центробанка. Причем по всем направлениям: и по регулированию финансовых рынков, и по обеспечению устойчивости рубля, и по кредитной политике. Я уже не говорю о безответственной практике размещения золотовалютных резервов в иностранных ценных бумагах, в результате чего наша страна потеряла более 300 миллиардов долларов», — пояснил Миронов, чьи слова протицировали в пресс-службе партии. Миронов напомнил, что в прошлом году партия «Справедливая Россия — За правду» выступила за отставку Эльвиры Набиуллиной. Он подчеркнул, что их позиция по этому поводу не поменялась. Слухи об отставке главы Центробанка появились ранее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что об этом ему ничего неизвестно. Позднее президент России Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка РФ. Он предложил Набиуллиной остаться в должности главы ЦБ еще на 5 лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Руководитель думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов не поддержит переназначение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Его не устраивает результат ее деятельности. «Наша фракция негативно оценивает результаты деятельности Центробанка. Причем по всем направлениям: и по регулированию финансовых рынков, и по обеспечению устойчивости рубля, и по кредитной политике. Я уже не говорю о безответственной практике размещения золотовалютных резервов в иностранных ценных бумагах, в результате чего наша страна потеряла более 300 миллиардов долларов», — пояснил Миронов, чьи слова протицировали в пресс-службе партии. Миронов напомнил, что в прошлом году партия «Справедливая Россия — За правду» выступила за отставку Эльвиры Набиуллиной. Он подчеркнул, что их позиция по этому поводу не поменялась. Слухи об отставке главы Центробанка появились ранее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что об этом ему ничего неизвестно. Позднее президент России Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка РФ. Он предложил Набиуллиной остаться в должности главы ЦБ еще на 5 лет.