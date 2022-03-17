17 марта 2022

Тюменские рыбаки в смертельной опасности из-за редкой болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, улов, окунь, рыба, рыбалка
Рыба в озерах Тобольского района все еще остается токсичной Фото:
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Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

По результатам мартовских исследований, озера Андреевское и Ишменевское Тобольского района заражены смертельной и редкой гаффской болезнью, а рыба в них все еще токсична. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

«В Тюмени обсудили предварительные результаты исследований состояния озер Андреевское и Ишменевское Тобольского района, на предмет возможных причин возникновения гаффской болезни. Вылов рыбы в них запрещен. В марте по результатам биологической пробы на белых мышах на АТПМ (алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия — прим. URA.RU) получен положительный результат», — рассказали агентству в Роспотребнадзоре.

Другими словами, возбудитель гаффской болезни в водоемах все еще присутствует. А значит, рыба из них токсична и опасна для употребления.

URA.RU ранее писало, что последние случаи смертельно опасной и редкой гаффской болезни регистрировались в Тюменской области в феврале 2021 года. Заразившихся было двое, один из них скончался.

Заболевание в регионе также проявлялось в 2019 и 2020 годах. Для изучения причин его возникновения в области заключили контракт со специалистами Государственного аграрного университета Северного Зауралья. За это им заплатят почти девять млн рублей.

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По результатам мартовских исследований, озера Андреевское и Ишменевское Тобольского района заражены смертельной и редкой гаффской болезнью, а рыба в них все еще токсична. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. «В Тюмени обсудили предварительные результаты исследований состояния озер Андреевское и Ишменевское Тобольского района, на предмет возможных причин возникновения гаффской болезни. Вылов рыбы в них запрещен. В марте по результатам биологической пробы на белых мышах на АТПМ (алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия — прим. URA.RU) получен положительный результат», — рассказали агентству в Роспотребнадзоре. Другими словами, возбудитель гаффской болезни в водоемах все еще присутствует. А значит, рыба из них токсична и опасна для употребления. URA.RU ранее писало, что последние случаи смертельно опасной и редкой гаффской болезни регистрировались в Тюменской области в феврале 2021 года. Заразившихся было двое, один из них скончался. Заболевание в регионе также проявлялось в 2019 и 2020 годах. Для изучения причин его возникновения в области заключили контракт со специалистами Государственного аграрного университета Северного Зауралья. За это им заплатят почти девять млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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