Тюменские рыбаки в смертельной опасности из-за редкой болезни

Рыба в озерах Тобольского района все еще остается токсичной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

По результатам мартовских исследований, озера Андреевское и Ишменевское Тобольского района заражены смертельной и редкой гаффской болезнью, а рыба в них все еще токсична. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

«В Тюмени обсудили предварительные результаты исследований состояния озер Андреевское и Ишменевское Тобольского района, на предмет возможных причин возникновения гаффской болезни. Вылов рыбы в них запрещен. В марте по результатам биологической пробы на белых мышах на АТПМ (алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия — прим. URA.RU) получен положительный результат», — рассказали агентству в Роспотребнадзоре.

Другими словами, возбудитель гаффской болезни в водоемах все еще присутствует. А значит, рыба из них токсична и опасна для употребления.

URA.RU ранее писало, что последние случаи смертельно опасной и редкой гаффской болезни регистрировались в Тюменской области в феврале 2021 года. Заразившихся было двое, один из них скончался.

Заболевание в регионе также проявлялось в 2019 и 2020 годах. Для изучения причин его возникновения в области заключили контракт со специалистами Государственного аграрного университета Северного Зауралья. За это им заплатят почти девять млн рублей.

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