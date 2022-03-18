Персонал не получил конкретной информации о том, что будет дальше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В магазинах Uniqlo в Екатеринбурге сотрудники не знают, что произойдет после закрытия магазинов 21 марта. Об этом URA.RU рассказали сотрудники сети магазинов Uniqlo на условиях анонимности.

«Мы закрываемся 21 марта для посетителей. Но от начальства не получаем никакой конкретики, что будет дальше», — рассказал собеседник агентства.

Руководство магазинов Uniqlo заявило о приостановке деятельности в РФ 10 марта текущего года. К вечеру того же дня жители Екатеринбурга начали толпиться в магазинах Uniqlo, хотя дата закрытия была назначена на 21 марта. За час, после объявления о закрытии магазинов сети, один из бутиков в Екатеринбурге выручил порядка 1,2 миллиона рублей.

Международные компании-гиганты начали приостанавливать свою деятельность на территории России в рамках новых антироссийских санкций, которыми западные страны отвечают на специальную операцию РФ на Украине. Как заявил позднее президент России Владимир Путин, таким образом страны блока НАТО и их союзники решили нанести удар по экономическим возможностям РФ, который должен ощутить на себе каждый житель России. Подобный способ давления есть ничто иное, как агрессия и способ ведения информационной, экономической и политической войны против РФ.

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