Uniqlo в Екатеринбурге за час заработал более миллиона. Сеть магазинов заявила об уходе из РФ

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Магазин UNIQLO в ТРЦ Гринвич. Екатеринбург, юникло, магазин uniqlo
Посетители набежали из-за заявления о закрытии магазинов в России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Один из бутиков Uniqlo в Екатеринбурге заработал 1,2 миллиона рублей за час работы. Покупатели пришли туда в большом количестве из-за новостей о приостановке работы сети в России. Об этом URA.RU рассказал источник в руководстве магазина.

«Uniqlo за час работы, после анонса закрытия магазинов, сделали 1,2 млн рублей выручки. В [прибыльный выходной] день достигает 4 миллионов», — сообщает инсайдер URA.RU.

Ранее сообщалось, что посетители начали толпиться в магазине 10 марта после объявления о приостановке работы магазинов. Как сообщил корреспондент URA.RU, покупателей набежало чуть больше, чем обычно, но в магазинах уже готовы к ажиотажу. Руководство Uniqlo приостановило работу в РФ на фоне санкций, которые объявляют западные страны из-за специальной операции России на территории Украины.

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Один из бутиков Uniqlo в Екатеринбурге заработал 1,2 миллиона рублей за час работы. Покупатели пришли туда в большом количестве из-за новостей о приостановке работы сети в России. Об этом URA.RU рассказал источник в руководстве магазина. «Uniqlo за час работы, после анонса закрытия магазинов, сделали 1,2 млн рублей выручки. В [прибыльный выходной] день достигает 4 миллионов», — сообщает инсайдер URA.RU. Ранее сообщалось, что посетители начали толпиться в магазине 10 марта после объявления о приостановке работы магазинов. Как сообщил корреспондент URA.RU, покупателей набежало чуть больше, чем обычно, но в магазинах уже готовы к ажиотажу. Руководство Uniqlo приостановило работу в РФ на фоне санкций, которые объявляют западные страны из-за специальной операции России на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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