Посетители набежали из-за заявления о закрытии магазинов в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Один из бутиков Uniqlo в Екатеринбурге заработал 1,2 миллиона рублей за час работы. Покупатели пришли туда в большом количестве из-за новостей о приостановке работы сети в России. Об этом URA.RU рассказал источник в руководстве магазина.

«Uniqlo за час работы, после анонса закрытия магазинов, сделали 1,2 млн рублей выручки. В [прибыльный выходной] день достигает 4 миллионов», — сообщает инсайдер URA.RU.

Ранее сообщалось, что посетители начали толпиться в магазине 10 марта после объявления о приостановке работы магазинов. Как сообщил корреспондент URA.RU, покупателей набежало чуть больше, чем обычно, но в магазинах уже готовы к ажиотажу. Руководство Uniqlo приостановило работу в РФ на фоне санкций, которые объявляют западные страны из-за специальной операции России на территории Украины.