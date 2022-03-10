Пугачева назвала причину отъезда из России. Видео

10 марта 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Певица Алла Пугачева покинула Россию временно. Об этом сказала сама артистка, комментируя видео священнослужителя Андрея Ткачева о якобы ее эмиграции. «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся», — заявила она в своем instagram-аккаунте. По информации «Пятого канала», так она ответила на видеоролик, который выложил Ткачев. «Господи, как я этого ждал», — заявил священник в своем обращении. «Рано радуешься, Андрюша. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», — ответила ему артистка. О том, что Пугачева покинула Россию, стало известно 5 марта. Сообщалось, что она уехала вместе со своими восьмилетними детьми через через Внуково-3. Фанаты певицы предположили, что она находится в своем замке в деревне Грязь. Сообщалось также, что она улетела в Израиль.