МВД начало сокращение сотрудников полиции в двух округах РФ

18 марта 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

По словам источника, приказ о переорганизации пришел из Москвы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В управлении МВД на транспорте по Приволжскому и Уральскому федеральным округам пройдут сокращения, которые связаны с переформированием городских отделов и Южно-Уральского линейного управления. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Из Южно-Уральского линейного управления делают линейный отдел, то есть понижают статус (с 600 человек до 200-300 штата)», — сообщил собеседник агентства. Аналогично будет понижен статус линейного отдела в Кольцово, которое получит статус отделения. Кроме этого, согласно поступившему из Москвы приказу, линейные отделы из Оренбурга, Орска и Перми перейдут из УТ МВД по УрФО в управление по Приволжскому федеральному округу. Это также повлечет за собой сокращения, считает источник. Он допустил, что сокращения могут поставить под вопрос статус руководителя. Сокращенный состав будет возглавлять не генерал-майор, уверен инсайдер. Данная должность предполагает более низкое звание. В пресс-службе УТ МВД по УрФО воздержались от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу УТ МВД по Приволжскому федеральному округу. Ответа на момент публикации не поступало. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В управлении МВД на транспорте по Приволжскому и Уральскому федеральным округам пройдут сокращения, которые связаны с переформированием городских отделов и Южно-Уральского линейного управления. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Из Южно-Уральского линейного управления делают линейный отдел, то есть понижают статус (с 600 человек до 200-300 штата)», — сообщил собеседник агентства. Аналогично будет понижен статус линейного отдела в Кольцово, которое получит статус отделения. Кроме этого, согласно поступившему из Москвы приказу, линейные отделы из Оренбурга, Орска и Перми перейдут из УТ МВД по УрФО в управление по Приволжскому федеральному округу. Это также повлечет за собой сокращения, считает источник. Он допустил, что сокращения могут поставить под вопрос статус руководителя. Сокращенный состав будет возглавлять не генерал-майор, уверен инсайдер. Данная должность предполагает более низкое звание. В пресс-службе УТ МВД по УрФО воздержались от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу УТ МВД по Приволжскому федеральному округу. Ответа на момент публикации не поступало.