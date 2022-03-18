18 марта 2022

МВД начало сокращение сотрудников полиции в двух округах РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
По словам источника, приказ о переорганизации пришел из Москвы Фото:

В управлении МВД на транспорте по Приволжскому и Уральскому федеральным округам пройдут сокращения, которые связаны с переформированием городских отделов и Южно-Уральского линейного управления. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Из Южно-Уральского линейного управления делают линейный отдел, то есть понижают статус (с 600 человек до 200-300 штата)», — сообщил собеседник агентства. Аналогично будет понижен статус линейного отдела в Кольцово, которое получит статус отделения.

Кроме этого, согласно поступившему из Москвы приказу, линейные отделы из Оренбурга, Орска и Перми перейдут из УТ МВД по УрФО в управление по Приволжскому федеральному округу. Это также повлечет за собой сокращения, считает источник.

Он допустил, что сокращения могут поставить под вопрос статус руководителя. Сокращенный состав будет возглавлять не генерал-майор, уверен инсайдер. Данная должность предполагает более низкое звание.

В пресс-службе УТ МВД по УрФО воздержались от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу УТ МВД по Приволжскому федеральному округу. Ответа на момент публикации не поступало.

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В управлении МВД на транспорте по Приволжскому и Уральскому федеральным округам пройдут сокращения, которые связаны с переформированием городских отделов и Южно-Уральского линейного управления. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Из Южно-Уральского линейного управления делают линейный отдел, то есть понижают статус (с 600 человек до 200-300 штата)», — сообщил собеседник агентства. Аналогично будет понижен статус линейного отдела в Кольцово, которое получит статус отделения. Кроме этого, согласно поступившему из Москвы приказу, линейные отделы из Оренбурга, Орска и Перми перейдут из УТ МВД по УрФО в управление по Приволжскому федеральному округу. Это также повлечет за собой сокращения, считает источник. Он допустил, что сокращения могут поставить под вопрос статус руководителя. Сокращенный состав будет возглавлять не генерал-майор, уверен инсайдер. Данная должность предполагает более низкое звание. В пресс-службе УТ МВД по УрФО воздержались от комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу УТ МВД по Приволжскому федеральному округу. Ответа на момент публикации не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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