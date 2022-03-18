18 марта 2022
17 марта 2022

Курганский военный, погибший на Украине, представлен к награде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район
Военнослужащий Александр Тарханов представлен к награде посмертно Фото:

Рядовой Александр Тарханов, погибший в ходе спецоперации на Украине, представлен к государственной награде. Об этом сообщил врио военного комиссара Курганской области Александр Шейко, передает корреспондент URA.RU.

«Командованием воинской части Александр Тарханов представлен к государственной награде. Материалы находятся на рассмотрении в Москве», — сообщил врио военного комиссара Курганской области Александр Шейко.

18 марта в селе Мендерском (Курганская область) простились с военнослужащим Александром Тархановым. Он погиб во время спецоперации на Украине 2 марта. Друзья погибшего рассказали, что Тарханов очень хотел служить в армии и лично добивался направления ему повестки из военкомата.

Александр Тарханов родился в 2000 году в ХМАО. В 2001 году его семья переехала в Курганскую область. В 2018 году он окончил Светлодольскую школу Белозерского района.

Спецоперация на Украине, призванная закончить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что она несет освободительный характер, ее цель — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины. Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рядовой Александр Тарханов, погибший в ходе спецоперации на Украине, представлен к государственной награде. Об этом сообщил врио военного комиссара Курганской области Александр Шейко, передает корреспондент URA.RU. «Командованием воинской части Александр Тарханов представлен к государственной награде. Материалы находятся на рассмотрении в Москве», — сообщил врио военного комиссара Курганской области Александр Шейко. 18 марта в селе Мендерском (Курганская область) простились с военнослужащим Александром Тархановым. Он погиб во время спецоперации на Украине 2 марта. Друзья погибшего рассказали, что Тарханов очень хотел служить в армии и лично добивался направления ему повестки из военкомата. Александр Тарханов родился в 2000 году в ХМАО. В 2001 году его семья переехала в Курганскую область. В 2018 году он окончил Светлодольскую школу Белозерского района. Спецоперация на Украине, призванная закончить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что она несет освободительный характер, ее цель — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины. Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...