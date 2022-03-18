Курганский военный, погибший на Украине, представлен к награде

Военнослужащий Александр Тарханов представлен к награде посмертно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рядовой Александр Тарханов, погибший в ходе спецоперации на Украине, представлен к государственной награде. Об этом сообщил врио военного комиссара Курганской области Александр Шейко, передает корреспондент URA.RU.

«Командованием воинской части Александр Тарханов представлен к государственной награде. Материалы находятся на рассмотрении в Москве», — сообщил врио военного комиссара Курганской области Александр Шейко.

18 марта в селе Мендерском (Курганская область) простились с военнослужащим Александром Тархановым. Он погиб во время спецоперации на Украине 2 марта. Друзья погибшего рассказали, что Тарханов очень хотел служить в армии и лично добивался направления ему повестки из военкомата.

Александр Тарханов родился в 2000 году в ХМАО. В 2001 году его семья переехала в Курганскую область. В 2018 году он окончил Светлодольскую школу Белозерского района.

Спецоперация на Украине, призванная закончить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что она несет освободительный характер, ее цель — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины. Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.

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