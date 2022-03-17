В селе Мендерское (Курганская область) простились с военнослужащим, погибшим на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Мендерское (Курганская область) простились с военнослужащим Александром Тархановым, погибшим во время спецоперации на Украине. Корреспонденты URA.RU услышали мнение родных о погибшем, побывав на церемонии.

Маленький серый сельский клуб не мог вместить всех желающих проститься с военнослужащим Александром Тархановым. Для многих пришедших он был Сашкой — верным другом, душой компании, балагуром и затейником. Он всегда приходил на помощь и не давал никому скучать, все его обожали, вспоминают бывшие одноклассники и учителя.

«После школы Саша год отучился в колледже. Потом уезжал на север на заработки, и о нем будто забыли в военкомате. Сам ездил в военкомат, добивался повестки. Только в прошлом году пришла повестка. Он перед армией мне написал: „Я жду свой звездный час“. Я еще не видела человека, который так хотел и стремился служить в армии», — рассказала бывшая одноклассница Саши. Почти всем селом парня проводили в армию в октябре 2021 года, позже он подписал служебный контракт.

По словам классного руководителя Натальи Копыловой, Александр был участником всех школьных мероприятий, предлагал много идей. «Я с ним общалась 16 февраля. Он сказал: „Помните, мы когда заканчивали школу, обещали встречаться часто-часто, но ни разу не встречались“. Я пошутила, что какие наши годы, соберемся. Он ответил: „Я вернусь домой через год-два, и тогда встретимся, без меня не собирайтесь“. Получилось так, что Саша собрал нас всех через месяц после того разговора. Простой деревенский мальчишка, с открытой улыбкой, с горящими глазами. Он хотел добиться в этой жизни многого. Мы всегда будем помнить нашего отважного солдата, нашего защитника, который отдал свою жизнь Родине», — сказала учительница.

Мама Александра Тарханова много лет работает в районе почтальоном. Она одна воспитала троих детей — старшие брат и сестра переехали из села в разные города. Семье погибшего будет оказана помощь.

24 февраля началась спецоперация на Украине, призванная закончить восьмилетние боевые действия на Донбассе. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что операция несет освободительный характер.

Сельский клуб деревни Мендерское (Белозерский район). На прощание с военнослужащим Александром Тархановым пришли родственники, одноклассники, друзья и десятки односельчан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Александр Тарханов родился в 2000 году в ХМАО. В 2001 году его семья переехала в Курганскую область, в 2018 году он закончил Светлодольскую школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

От имени правительства Курганской области соболезнование родным и близким рядового Тарханова выразил начальник управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Друзья вспоминают Александра Тарханова, как веселого и надежного друга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тарханов погиб, исполняя свой воинский долг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Мы всегда будем помнить нашего отважного солдата, нашего защитника, который отдал свою жизнь Родине», — сказала бывшая учительница рядового Александра Тарханова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дом в селе Мендерское, где проживал Александр Тарханов, погибший в ходе военной спецоперации на Украине 2 марта 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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