18 марта 2022

Мединский назвал главный нюанс переговоров РФ и Украины

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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, портрет, мединский владимир
Владимир Мединский заявил, что по одному пункту обе стороны максимально сблизили свои позиции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Одной из главных тем, которые обсуждают Киев и Москва, является нейтральный статус Украины. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.

«Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров. Начинаются нюансы — какие гарантии безопасности получает Украина в случае отказа от вступления в блок НАТО», — отметил Мединский во время пресс-подхода, пишет RT.

Он добавил, что по этому пункту обе страны максимально сблизили свои позиции. Нейтральный статус страны в международном праве подразумевает ее неучастие в войне, а в мирное время — отказ от участия в военных блоках. Одним из таких блоков в настоящее время является НАТО. Нейтралитет государства также предполагает непредоставление собственных вооружений другим воюющим сторонам. Нейтральный статус Украины важен для обеспечения безопасности России, уточняет РАПСИ.

Переговоры между Россией и Украиной проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации последней. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись четыре раунда переговоров. Главным требованием России является, в том числе, возврат страны к нейтральному статусу Украины.

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Одной из главных тем, которые обсуждают Киев и Москва, является нейтральный статус Украины. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский. «Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров. Начинаются нюансы — какие гарантии безопасности получает Украина в случае отказа от вступления в блок НАТО», — отметил Мединский во время пресс-подхода, пишет RT. Он добавил, что по этому пункту обе страны максимально сблизили свои позиции. Нейтральный статус страны в международном праве подразумевает ее неучастие в войне, а в мирное время — отказ от участия в военных блоках. Одним из таких блоков в настоящее время является НАТО. Нейтралитет государства также предполагает непредоставление собственных вооружений другим воюющим сторонам. Нейтральный статус Украины важен для обеспечения безопасности России, уточняет РАПСИ. Переговоры между Россией и Украиной проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации последней. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись четыре раунда переговоров. Главным требованием России является, в том числе, возврат страны к нейтральному статусу Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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