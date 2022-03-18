Мединский назвал главный нюанс переговоров РФ и Украины

18 марта 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Владимир Мединский заявил, что по одному пункту обе стороны максимально сблизили свои позиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одной из главных тем, которые обсуждают Киев и Москва, является нейтральный статус Украины. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский. «Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров. Начинаются нюансы — какие гарантии безопасности получает Украина в случае отказа от вступления в блок НАТО», — отметил Мединский во время пресс-подхода, пишет RT. Он добавил, что по этому пункту обе страны максимально сблизили свои позиции. Нейтральный статус страны в международном праве подразумевает ее неучастие в войне, а в мирное время — отказ от участия в военных блоках. Одним из таких блоков в настоящее время является НАТО. Нейтралитет государства также предполагает непредоставление собственных вооружений другим воюющим сторонам. Нейтральный статус Украины важен для обеспечения безопасности России, уточняет РАПСИ. Переговоры между Россией и Украиной проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации последней. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись четыре раунда переговоров. Главным требованием России является, в том числе, возврат страны к нейтральному статусу Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Одной из главных тем, которые обсуждают Киев и Москва, является нейтральный статус Украины. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский. «Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров. Начинаются нюансы — какие гарантии безопасности получает Украина в случае отказа от вступления в блок НАТО», — отметил Мединский во время пресс-подхода, пишет RT. Он добавил, что по этому пункту обе страны максимально сблизили свои позиции. Нейтральный статус страны в международном праве подразумевает ее неучастие в войне, а в мирное время — отказ от участия в военных блоках. Одним из таких блоков в настоящее время является НАТО. Нейтралитет государства также предполагает непредоставление собственных вооружений другим воюющим сторонам. Нейтральный статус Украины важен для обеспечения безопасности России, уточняет РАПСИ. Переговоры между Россией и Украиной проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации последней. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись четыре раунда переговоров. Главным требованием России является, в том числе, возврат страны к нейтральному статусу Украины.