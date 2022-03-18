Политолог объяснил, почему Путин процитировал Библию. Фото с масштабного праздника

18 марта 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин процитировал священное писание Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин на концерте-митинге в «Лужниках» 18 марта в честь годовщины воссоединения России и Крыма процитировал Библию, поскольку слова из священного писания говорят о единении народа и самопожертвовании во имя великой цели. Сегодня такой целью является победа над фашизмом на Украине, объяснил URA.RU политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин показал, что внутри России нет противоречий и борьбы. Страна едина в своем стремлении жить и побеждать фашистов на Украине. Многие западные и прозападные силы считают, что президента никто не поддерживает, но это не так. Мы вместе с ним боремся и побеждаем, настолько едины и духовны, что готовы на самопожертвование во имя великой цели победы над фашизмом», — считает Журавлев. Владимир Путин отметил героизм участников спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России в своем выступлении вспомнил слова из священного писания. «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции», — сказал глава государства. Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Основными ее целями стали денацификация и демилитаризации Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благодаря этому Россия избежала нападения НАТО, которое готовилось на следующий после начала спецоперации. На митинг-концерте выступил Олег Газманов с песней «Сделан в СССР», где есть такие слова: «Украина и Крым, Беларусь и Молдова — это моя страна» Фото: Владимир Андреев © URA.RU На 80-тысячные «Лужники» смогли попасть не все желающие посетить митинг-концерт, еще столько же людей слушали выступления у стадиона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вместе с российскими флагами были стяги с символом спецоперации на Украине — буквой «Z» в цветах георгиевской ленты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Николай Расторгуев и его группа «Любэ» исполнили песню «Давай за…» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этом году на митинге-концерте было много молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Митинг-концерт в честь воссоединения России и Крыма второй раз подряд проходит в «Лужниках» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин на концерте-митинге в «Лужниках» 18 марта в честь годовщины воссоединения России и Крыма процитировал Библию, поскольку слова из священного писания говорят о единении народа и самопожертвовании во имя великой цели. Сегодня такой целью является победа над фашизмом на Украине, объяснил URA.RU политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин показал, что внутри России нет противоречий и борьбы. Страна едина в своем стремлении жить и побеждать фашистов на Украине. Многие западные и прозападные силы считают, что президента никто не поддерживает, но это не так. Мы вместе с ним боремся и побеждаем, настолько едины и духовны, что готовы на самопожертвование во имя великой цели победы над фашизмом», — считает Журавлев. Президент России в своем выступлении вспомнил слова из священного писания. «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции», — сказал глава государства. Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Основными ее целями стали денацификация и демилитаризации Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благодаря этому Россия избежала нападения НАТО, которое готовилось на следующий после начала спецоперации.