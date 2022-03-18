Президент РФ Владимир Путин на концерте-митинге в «Лужниках» 18 марта в честь годовщины воссоединения России и Крыма процитировал Библию, поскольку слова из священного писания говорят о единении народа и самопожертвовании во имя великой цели. Сегодня такой целью является победа над фашизмом на Украине, объяснил URA.RU политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
«Путин показал, что внутри России нет противоречий и борьбы. Страна едина в своем стремлении жить и побеждать фашистов на Украине. Многие западные и прозападные силы считают, что президента никто не поддерживает, но это не так. Мы вместе с ним боремся и побеждаем, настолько едины и духовны, что готовы на самопожертвование во имя великой цели победы над фашизмом», — считает Журавлев.
Владимир Путин отметил героизм участников спецоперации на Украине
Президент России в своем выступлении вспомнил слова из священного писания. «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции», — сказал глава государства.
Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Основными ее целями стали денацификация и демилитаризации Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благодаря этому Россия избежала нападения НАТО, которое готовилось на следующий после начала спецоперации.
На митинг-концерте выступил Олег Газманов с песней «Сделан в СССР», где есть такие слова: «Украина и Крым, Беларусь и Молдова — это моя страна»
Президент РФ Владимир Путин на концерте-митинге в «Лужниках» 18 марта в честь годовщины воссоединения России и Крыма процитировал Библию, поскольку слова из священного писания говорят о единении народа и самопожертвовании во имя великой цели. Сегодня такой целью является победа над фашизмом на Украине, объяснил URA.RU политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин показал, что внутри России нет противоречий и борьбы. Страна едина в своем стремлении жить и побеждать фашистов на Украине. Многие западные и прозападные силы считают, что президента никто не поддерживает, но это не так. Мы вместе с ним боремся и побеждаем, настолько едины и духовны, что готовы на самопожертвование во имя великой цели победы над фашизмом», — считает Журавлев. Президент России в своем выступлении вспомнил слова из священного писания. «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции», — сказал глава государства. Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Основными ее целями стали денацификация и демилитаризации Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благодаря этому Россия избежала нападения НАТО, которое готовилось на следующий после начала спецоперации.