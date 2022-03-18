Путин рассказал Макрону о преступлениях националистов на Украине

18 марта 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин рассказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону о преступлениях националистов на Украине. Такая информация приводится на официальном сайте президента РФ. «Обращено внимание на военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами. В частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса», — говорится в сообщении. Отмечается также, что российские военные во время спецоперации на Украине делают все, чтобы сохранить жизни мирных граждан. Лидеры двух стран договорились оставаться на связи. После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин заявил о проведении спецоперации. Действия российской стороны на территории Украины направлены на демилитаризацию и денацификацию этой территории. При этом российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин рассказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону о преступлениях националистов на Украине. Такая информация приводится на официальном сайте президента РФ. «Обращено внимание на военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами. В частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса», — говорится в сообщении. Отмечается также, что российские военные во время спецоперации на Украине делают все, чтобы сохранить жизни мирных граждан. Лидеры двух стран договорились оставаться на связи. После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин заявил о проведении спецоперации. Действия российской стороны на территории Украины направлены на демилитаризацию и денацификацию этой территории. При этом российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.