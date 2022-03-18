18 марта 2022

Путин рассказал Макрону о преступлениях националистов на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Владимир Путин поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин рассказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону о преступлениях националистов на Украине. Такая информация приводится на официальном сайте президента РФ.

«Обращено внимание на военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами. В частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что российские военные во время спецоперации на Украине делают все, чтобы сохранить жизни мирных граждан. Лидеры двух стран договорились оставаться на связи.

После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин заявил о проведении спецоперации. Действия российской стороны на территории Украины направлены на демилитаризацию и денацификацию этой территории. При этом российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.

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В телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин рассказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону о преступлениях националистов на Украине. Такая информация приводится на официальном сайте президента РФ. «Обращено внимание на военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами. В частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса», — говорится в сообщении. Отмечается также, что российские военные во время спецоперации на Украине делают все, чтобы сохранить жизни мирных граждан. Лидеры двух стран договорились оставаться на связи. После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин заявил о проведении спецоперации. Действия российской стороны на территории Украины направлены на демилитаризацию и денацификацию этой территории. При этом российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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