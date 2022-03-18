В Италии арестовали недвижимость богатейшего российского олигарха

18 марта 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Италия арестовала недвижимость Мордашова стоимостью 116 млн долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Италии арестовали комплекс построек на острове Сардиния, принадлежащий владельцу «Северстали» и самому богатому российскому предпринимателю по версии Forbes Алексею Мордашову. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации премьер-министра Италии Марио Драги. Общая стоимость арестованных построек оценивается в 116,2 млн долларов. «Италия захватила комплекс построек на средиземноморском острове Сардиния стоимостью около 105 млн евро (116,2 млн долларов — прим. URA.RU), принадлежащий российскому бизнесмену Алексею Мордашову», — пишет Reuters. Сообщается, что таким образом власти Италии стремятся «наказать богатых россиян, связанных с президентом [России] Владимиром Путиным» после начала спецоперации на Украине. Это второй за месяц случай конфискации имущества Мордашова. 4 марта полиция Италии арестовала его 65-метровую яхту «Леди М» стоимостью 65 млн евро. ‎ Ранее власти Испании наложили арест на яхту одного из представителя крупного бизнеса РФ. Ее стоимость составляет 140 млн долларов. Правительство США объявили охоту на яхты российских олигархов. Сообщалось, что программа вознаграждений за возвращение активов предложит финансовую премию тем, кто окажет содействие министерству финансов в поисках активов, «связанных с правительством Российской Федерации». Человек может получить сумму, эквивалентную 500 млн рублей за сведения, которые приведут к аресту, или конфискации имущества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Италии арестовали комплекс построек на острове Сардиния, принадлежащий владельцу «Северстали» и самому богатому российскому предпринимателю по версии Forbes Алексею Мордашову. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации премьер-министра Италии Марио Драги. Общая стоимость арестованных построек оценивается в 116,2 млн долларов. «Италия захватила комплекс построек на средиземноморском острове Сардиния стоимостью около 105 млн евро (116,2 млн долларов — прим. URA.RU), принадлежащий российскому бизнесмену Алексею Мордашову», — пишет Reuters. Сообщается, что таким образом власти Италии стремятся «наказать богатых россиян, связанных с президентом [России] Владимиром Путиным» после начала спецоперации на Украине. Это второй за месяц случай конфискации имущества Мордашова. 4 марта полиция Италии арестовала его 65-метровую яхту «Леди М» стоимостью 65 млн евро. ‎ Ранее власти Испании наложили арест на яхту одного из представителя крупного бизнеса РФ. Ее стоимость составляет 140 млн долларов. Правительство США объявили охоту на яхты российских олигархов. Сообщалось, что программа вознаграждений за возвращение активов предложит финансовую премию тем, кто окажет содействие министерству финансов в поисках активов, «связанных с правительством Российской Федерации». Человек может получить сумму, эквивалентную 500 млн рублей за сведения, которые приведут к аресту, или конфискации имущества.