Постпред при ООН: США использовали Украину для биоэкспериментов

19 марта 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

США цинично использовали Украину для экспериментов, считает Небензя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США, не желая подвергать опасности собственное население, использовали Украину для проведения там опасных биологических экспериментов в курируемых Вашингтоном лабораториях. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, сами проекты предполагалось реализовывать не украинскими учеными, а «при их участии». «Проще говоря, украинские власти дали Пентагону „карт-бланш“ на территории Украины и позволили самостоятельно проводить там опасные биоэксперименты. Американский подрядчик при этом освобождался от всех видов налогов по украинскому законодательству», — цитирует постпреда РИА «Новости». Как рассказал Небензя, за проведение «под боком» опасных испытаний власти Украины получали незначительные компенсации. «Что же по этому плану взамен получали украинские ученые, то есть украинский народ? Бесплатный проезд на международные конференции, на основе тарифов расходов на питание и проживание, утвержденных для командировок правительственных чиновников США», — пояснил он. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Минобороны РФ обнаружило сеть биолабораторий, которые занимались изучением опасных патогенов. Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Украина может являться крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. Интернет-издание «Блейз» (США) не исключает возможности использования радикалами патогенов для организации диверсий в густонаселенных районах страны и последующего обвинения РФ в применении биологического оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США, не желая подвергать опасности собственное население, использовали Украину для проведения там опасных биологических экспериментов в курируемых Вашингтоном лабораториях. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, сами проекты предполагалось реализовывать не украинскими учеными, а «при их участии». «Проще говоря, украинские власти дали Пентагону „карт-бланш“ на территории Украины и позволили самостоятельно проводить там опасные биоэксперименты. Американский подрядчик при этом освобождался от всех видов налогов по украинскому законодательству», — цитирует постпреда РИА «Новости». Как рассказал Небензя, за проведение «под боком» опасных испытаний власти Украины получали незначительные компенсации. «Что же по этому плану взамен получали украинские ученые, то есть украинский народ? Бесплатный проезд на международные конференции, на основе тарифов расходов на питание и проживание, утвержденных для командировок правительственных чиновников США», — пояснил он. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Минобороны РФ обнаружило сеть биолабораторий, которые занимались изучением опасных патогенов. Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Украина может являться крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. Интернет-издание «Блейз» (США) не исключает возможности использования радикалами патогенов для организации диверсий в густонаселенных районах страны и последующего обвинения РФ в применении биологического оружия.