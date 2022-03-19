Зеленский заявил, что время для переговоров с Россией наступило

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
По мнению Владимира Зеленского, пришло время для переговоров между Россией и Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пришло время для проведения переговоров Украины и России для восстановления территориальной целостности Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Пришло время встречаться, время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», — заявил Владимир Зеленский. По его словам, переговоры помогут России избежать потерь, при которых ей «не хватит и нескольких поколений» для восстановления.

24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пришло время для проведения переговоров Украины и России для восстановления территориальной целостности Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. «Пришло время встречаться, время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», — заявил Владимир Зеленский. По его словам, переговоры помогут России избежать потерь, при которых ей «не хватит и нескольких поколений» для восстановления. 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...