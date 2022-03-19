Зеленский заявил, что время для переговоров с Россией наступило

По мнению Владимира Зеленского, пришло время для переговоров между Россией и Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пришло время для проведения переговоров Украины и России для восстановления территориальной целостности Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Пришло время встречаться, время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», — заявил Владимир Зеленский. По его словам, переговоры помогут России избежать потерь, при которых ей «не хватит и нескольких поколений» для восстановления.

24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу.