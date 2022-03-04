Военный эксперт: российские войска намерены закрыть выход в Азов

04 марта 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Взятие под контроль Мариуполя закроет Украине выход к морю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие в ходе спецоперации под контроль Мариуполя закроет для Украины выход в Азовское море. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился историк, военный эксперт Борис Юлин. «Мариуполь находится в считанных километрах от территории ДНР и является единственным выходом Украины к Азовскому морю. То есть российские войска перекрывают подход. И Азовское море становится внутренним, украинским военно-морским силам будет некуда деваться», — объяснил Борис Юлин. По словам военного эксперта, наступление войск на Краматорск означает, что идет дальнейшее продвижение на север Луганской области. «Наступление на Краматорск означает, что силы ЛНР продвигаются на север Луганской области. То есть это то, что объявлялось как республики в административных границах советского периода», — подытожил Юлин. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она носит освободительный характер, у российских войск нет планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным жителям. На брифинге 4 марта официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил о наступлении войск на Краматорск, сжатии кольца вокруг Мариуполя, взятии под контроль завода имени Ленина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Взятие в ходе спецоперации под контроль Мариуполя закроет для Украины выход в Азовское море. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился историк, военный эксперт Борис Юлин. «Мариуполь находится в считанных километрах от территории ДНР и является единственным выходом Украины к Азовскому морю. То есть российские войска перекрывают подход. И Азовское море становится внутренним, украинским военно-морским силам будет некуда деваться», — объяснил Борис Юлин. По словам военного эксперта, наступление войск на Краматорск означает, что идет дальнейшее продвижение на север Луганской области. «Наступление на Краматорск означает, что силы ЛНР продвигаются на север Луганской области. То есть это то, что объявлялось как республики в административных границах советского периода», — подытожил Юлин. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она носит освободительный характер, у российских войск нет планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным жителям. На брифинге 4 марта официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил о наступлении войск на Краматорск, сжатии кольца вокруг Мариуполя, взятии под контроль завода имени Ленина.