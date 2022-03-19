Российская нефть лишилась крупнейшего поставщика технологий

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Роснефть. Нижневартовск , роснефть, качалка, нефть
Из России ушла еще одна нефтесервисная компания Фото:
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Крупнейшая в мире нефтесервисная корпорация Schlumberger, у которой в том числе есть заводы в Тюмени, заявила о прекращении инвестиций и внедрения технологий в свою работу в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«По мере развития ситуации мы оценивали свой путь вперед и решили немедленно приостановить новые инвестиции и развертывание технологий для наших операций в России. Мы продолжаем активно следить за развитием ситуации и будем осуществлять любую деятельность в полном соответствии с применимыми международными законами и санкциями», — сообщается на сайте Schlumberger.

В компании отметили, что с тревогой относятся к конфликту на Украине. Schlumberger работает в более чем 120 государствах и имеет около 100 тысяч сотрудников. В Тюменской области расположены два предприятия этой корпорации: завод «Тюменские насосы „Шлюмберже“» и Тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического приборостроения (ТОЭЗ ГП).

Ранее об уходе из России сообщила американская нефтесервисная компания Halliburton, передает RT. В конце 2021 года зарубежные компании Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes, Halliburton занимали около 18% рынка РФ, передает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Vygon Consulting.

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Крупнейшая в мире нефтесервисная корпорация Schlumberger, у которой в том числе есть заводы в Тюмени, заявила о прекращении инвестиций и внедрения технологий в свою работу в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «По мере развития ситуации мы оценивали свой путь вперед и решили немедленно приостановить новые инвестиции и развертывание технологий для наших операций в России. Мы продолжаем активно следить за развитием ситуации и будем осуществлять любую деятельность в полном соответствии с применимыми международными законами и санкциями», — сообщается на сайте Schlumberger. В компании отметили, что с тревогой относятся к конфликту на Украине. Schlumberger работает в более чем 120 государствах и имеет около 100 тысяч сотрудников. В Тюменской области расположены два предприятия этой корпорации: завод «Тюменские насосы „Шлюмберже“» и Тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического приборостроения (ТОЭЗ ГП). Ранее об уходе из России сообщила американская нефтесервисная компания Halliburton, передает RT. В конце 2021 года зарубежные компании Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes, Halliburton занимали около 18% рынка РФ, передает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Vygon Consulting.
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