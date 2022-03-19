В Еврокомиссии заявили о грозящем Украине голоде

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Ситуация с продовольствием на Украине критическая Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине грозит голод в случае ухудшения гуманитарной ситуации, нехватки продовольствия и воды. Такое заявление сделал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

«Люди в осажденных городах находятся в апокалиптических условиях: без еды, без воды, без медицинской помощи и без возможности уехать. Гуманитарная ситуация на Украине в настоящее время критическая, однако она может стать еще хуже. Уже сейчас есть признаки того, что наступает голод», — сказал Ленарчич в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

По его словам, Еврокомиссия и партнеры расширяют гуманитарную помощь на местах. Но в условиях боевых действий люди могут не получить срочную помощь, заявил Ленарчич.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президенты РФ Владимир Путин. Российские военные доставляли гуманитарную помощь украинцам, сообщали в Минобороны РФ. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины перехватывают гуманитарные грузы для жителей.

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Украине грозит голод в случае ухудшения гуманитарной ситуации, нехватки продовольствия и воды. Такое заявление сделал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. «Люди в осажденных городах находятся в апокалиптических условиях: без еды, без воды, без медицинской помощи и без возможности уехать. Гуманитарная ситуация на Украине в настоящее время критическая, однако она может стать еще хуже. Уже сейчас есть признаки того, что наступает голод», — сказал Ленарчич в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. По его словам, Еврокомиссия и партнеры расширяют гуманитарную помощь на местах. Но в условиях боевых действий люди могут не получить срочную помощь, заявил Ленарчич. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президенты РФ Владимир Путин. Российские военные доставляли гуманитарную помощь украинцам, сообщали в Минобороны РФ. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины перехватывают гуманитарные грузы для жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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