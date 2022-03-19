В Еврокомиссии заявили о грозящем Украине голоде

19 марта 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Ситуация с продовольствием на Украине критическая Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине грозит голод в случае ухудшения гуманитарной ситуации, нехватки продовольствия и воды. Такое заявление сделал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. «Люди в осажденных городах находятся в апокалиптических условиях: без еды, без воды, без медицинской помощи и без возможности уехать. Гуманитарная ситуация на Украине в настоящее время критическая, однако она может стать еще хуже. Уже сейчас есть признаки того, что наступает голод», — сказал Ленарчич в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. По его словам, Еврокомиссия и партнеры расширяют гуманитарную помощь на местах. Но в условиях боевых действий люди могут не получить срочную помощь, заявил Ленарчич. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президенты РФ Владимир Путин. Российские военные доставляли гуманитарную помощь украинцам, сообщали в Минобороны РФ. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины перехватывают гуманитарные грузы для жителей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украине грозит голод в случае ухудшения гуманитарной ситуации, нехватки продовольствия и воды. Такое заявление сделал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. «Люди в осажденных городах находятся в апокалиптических условиях: без еды, без воды, без медицинской помощи и без возможности уехать. Гуманитарная ситуация на Украине в настоящее время критическая, однако она может стать еще хуже. Уже сейчас есть признаки того, что наступает голод», — сказал Ленарчич в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. По его словам, Еврокомиссия и партнеры расширяют гуманитарную помощь на местах. Но в условиях боевых действий люди могут не получить срочную помощь, заявил Ленарчич. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президенты РФ Владимир Путин. Российские военные доставляли гуманитарную помощь украинцам, сообщали в Минобороны РФ. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины перехватывают гуманитарные грузы для жителей.