В Еврокомиссии заявили о грозящем Украине голоде

Украине грозит голод в случае ухудшения гуманитарной ситуации, нехватки продовольствия и воды. Такое заявление сделал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
«Люди в осажденных городах находятся в апокалиптических условиях: без еды, без воды, без медицинской помощи и без возможности уехать. Гуманитарная ситуация на Украине в настоящее время критическая, однако она может стать еще хуже. Уже сейчас есть признаки того, что наступает голод», — сказал Ленарчич в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
По его словам, Еврокомиссия и партнеры расширяют гуманитарную помощь на местах. Но в условиях боевых действий люди могут не получить срочную помощь, заявил Ленарчич.
Украине грозит голод в случае ухудшения гуманитарной ситуации, нехватки продовольствия и воды. Такое заявление сделал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. «Люди в осажденных городах находятся в апокалиптических условиях: без еды, без воды, без медицинской помощи и без возможности уехать. Гуманитарная ситуация на Украине в настоящее время критическая, однако она может стать еще хуже. Уже сейчас есть признаки того, что наступает голод», — сказал Ленарчич в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. По его словам, Еврокомиссия и партнеры расширяют гуманитарную помощь на местах. Но в условиях боевых действий люди могут не получить срочную помощь, заявил Ленарчич. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президенты РФ Владимир Путин. Российские военные доставляли гуманитарную помощь украинцам, сообщали в Минобороны РФ. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины перехватывают гуманитарные грузы для жителей.