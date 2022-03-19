Энтомолог предупредила паникеров о риске отравления крупами

19 марта 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Крупы могут быть заражены насекомыми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В продуктовых запасах россиян могут завестись насекомые, которые могут вызывать отравления и другие расстройства ЖКТ. Об этом URA.RU рассказала энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная. «Вся беда в том, что мы покупаем муку, крупы — они все уже заражены. Если там есть не сами жучки, то яйца, личинки, которые не очень видны. В запасах, которые покупают, обязательно появятся жучки. У многих это может вызвать аллергию или даже неприятные отравления, нарушения ЖКТ. У них внутри находятся некоторые вещества, которые несовместимы с человеком. Желательно, чтобы они не попадали в наш организм. Жучки же не только едят, но и выделяют переваренное. Это тоже имеет очень нехорошее значение для человека и его организма. Это все надо учитывать», — сказала Светлана Заречная. Она рассказала, каким правилам стоит следовать, чтобы избежать размножения жуков. «Главное не делать больших запасов, потому, что в больших запасах всегда начинаются неприятности. Их нельзя разместить в квартире так, чтобы и сами не заражались и других не заражали. Муку, прежде чем поставить на хранение, нужно просеять. Крупы нужно перебрать по возможности, высыпать в банки и плотно закрыть», — отметила энтомолог. Она отметила, что желательно хранить крупы при низких температурах. По ее словам, в противном случае насекомые могут расползтись по всей кухне. Из-за специальной операции на Украине западные страны ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. При этом россияне, опасаясь дефицита и роста цен, начали скупать крупы и сахар в магазинах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В продуктовых запасах россиян могут завестись насекомые, которые могут вызывать отравления и другие расстройства ЖКТ. Об этом URA.RU рассказала энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная. «Вся беда в том, что мы покупаем муку, крупы — они все уже заражены. Если там есть не сами жучки, то яйца, личинки, которые не очень видны. В запасах, которые покупают, обязательно появятся жучки. У многих это может вызвать аллергию или даже неприятные отравления, нарушения ЖКТ. У них внутри находятся некоторые вещества, которые несовместимы с человеком. Желательно, чтобы они не попадали в наш организм. Жучки же не только едят, но и выделяют переваренное. Это тоже имеет очень нехорошее значение для человека и его организма. Это все надо учитывать», — сказала Светлана Заречная. Она рассказала, каким правилам стоит следовать, чтобы избежать размножения жуков. «Главное не делать больших запасов, потому, что в больших запасах всегда начинаются неприятности. Их нельзя разместить в квартире так, чтобы и сами не заражались и других не заражали. Муку, прежде чем поставить на хранение, нужно просеять. Крупы нужно перебрать по возможности, высыпать в банки и плотно закрыть», — отметила энтомолог. Она отметила, что желательно хранить крупы при низких температурах. По ее словам, в противном случае насекомые могут расползтись по всей кухне. Из-за специальной операции на Украине западные страны ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. При этом россияне, опасаясь дефицита и роста цен, начали скупать крупы и сахар в магазинах.