Бутина сравнила политику YouTube с расизмом в США. «Напоминает бары для черных и белых»

19 марта 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Блокировка Youtube зависит от его дальнейших действий Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блокировка российских каналов и запрет на монетизацию в YouTube происходит по тому же принципу, как в США разделяли учреждения и заведения для людей с разным цветом кожи. Таким мнением с корреспондентом URA.RU заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «К сожалению, фактов ненависти и межнациональной розни более чем достаточно. Они блокируют российские каналы. Это их политика агрессивной дискриминации: „Вы такой национальности, значит вам сюда нельзя“. Если уж мы говорим про американскую компанию, это сильно напоминает бары для черных и белых. Получается, наш контент размещать нельзя, потому что мы какие-то не такие. Это недопустимо», — сказала Мария Бутина. Депутат подчеркнула, что на YouTube очень много полезного и важного контента, но есть линии, которые нельзя пересекать. «Они пропагандируют русофобскую политику, запрещая российские каналы, лишая наших блогеров монетизации, именно потому что они российские, игнорируют требования российского законодательства, распространяя ложную информацию, что действительно может очень серьезно сказаться на вопросе национальной безопасности», — сообщила Бутина. Она предупредила, что люди, которых ввели в заблуждение, могут не только сделать неправильные выводы, но и совершить противозаконные действия. Бутина отметила, что поддерживает мягкие меры в отношении YouTube, такие, как замедления и штрафы. «Если они не будут соблюдать российских закон, извините, мы не готовы вас видеть на нашей территории, в том числе на цифровой», заключила собеседница URA.RU. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк сообщил, что технически возможность отключения видеохостинга есть. «Блокировка является крайней мерой, если сам YouTube не пойдет на встречу после того, как Роскомнадзор несколько раз отправил запросы о недопустимости тиражирования через рекламные кабинеты роликов, где призывают совершать теракты и диверсии», — объяснил эксперт. По его словам, такая информация недопустима по любым законам и алгоритмам. Данюк считает, что если YouTube заблокируют, то его постепенно заменят другие площадки. В качестве примера он назвал «ВКонтакте», Rutube и «Яндекс.Дзен». Также общественник не исключил появления новых площадок, которые станут аналогами ушедших из России соцсетей. YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством, а также удалять контент о спецоперации России на Украине, который нарушает политику видеохостинга. Роскомнадзор потребовал прекратить показывать антироссийские рекламные ролики на YouTube и снять ограничения с российских СМИ на платформе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блокировка российских каналов и запрет на монетизацию в YouTube происходит по тому же принципу, как в США разделяли учреждения и заведения для людей с разным цветом кожи. Таким мнением с корреспондентом URA.RU заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «К сожалению, фактов ненависти и межнациональной розни более чем достаточно. Они блокируют российские каналы. Это их политика агрессивной дискриминации: „Вы такой национальности, значит вам сюда нельзя“. Если уж мы говорим про американскую компанию, это сильно напоминает бары для черных и белых. Получается, наш контент размещать нельзя, потому что мы какие-то не такие. Это недопустимо», — сказала Мария Бутина. Депутат подчеркнула, что на YouTube очень много полезного и важного контента, но есть линии, которые нельзя пересекать. «Они пропагандируют русофобскую политику, запрещая российские каналы, лишая наших блогеров монетизации, именно потому что они российские, игнорируют требования российского законодательства, распространяя ложную информацию, что действительно может очень серьезно сказаться на вопросе национальной безопасности», — сообщила Бутина. Она предупредила, что люди, которых ввели в заблуждение, могут не только сделать неправильные выводы, но и совершить противозаконные действия. Бутина отметила, что поддерживает мягкие меры в отношении YouTube, такие, как замедления и штрафы. «Если они не будут соблюдать российских закон, извините, мы не готовы вас видеть на нашей территории, в том числе на цифровой», заключила собеседница URA.RU. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк сообщил, что технически возможность отключения видеохостинга есть. «Блокировка является крайней мерой, если сам YouTube не пойдет на встречу после того, как Роскомнадзор несколько раз отправил запросы о недопустимости тиражирования через рекламные кабинеты роликов, где призывают совершать теракты и диверсии», — объяснил эксперт. По его словам, такая информация недопустима по любым законам и алгоритмам. Данюк считает, что если YouTube заблокируют, то его постепенно заменят другие площадки. В качестве примера он назвал «ВКонтакте», Rutube и «Яндекс.Дзен». Также общественник не исключил появления новых площадок, которые станут аналогами ушедших из России соцсетей. YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством, а также удалять контент о спецоперации России на Украине, который нарушает политику видеохостинга. Роскомнадзор потребовал прекратить показывать антироссийские рекламные ролики на YouTube и снять ограничения с российских СМИ на платформе.