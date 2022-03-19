Роскомнадзор вынес YouTube последнее предупреждение

19 марта 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор заявил о нарушениях со стороны YouTube Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Роскомнадзор еще раз предупредил компанию Google и призвал прекратить ограничения российских СМИ и ресурсов на платформе YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. «Еще раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством. И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ», — сообщается на сайте Роскомнадзора. Роскомнадзор обвинил Google в цензуре российских СМИ и общественно значимых ресурсов. Отмечается, что Google не выполнил требования о прекращении дискриминации и обеспечении доступа к информации для всех пользователей видеохостинга. Ведомство обнаружило 54 факта использования ограничений в отношении российских каналов, в их числе аккаунты СМИ. YouTube стал инструментом информационной войны против РФ, отмечают в Роскомназдоре. YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством. Также платформа стала удалять контент о спецоперации России на Украине, который нарушает политику видеохостинга. Роскомнадзор днем ранее уже требовал прекратить показывать антироссийские рекламные ролики на YouTube. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор еще раз предупредил компанию Google и призвал прекратить ограничения российских СМИ и ресурсов на платформе YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. «Еще раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством. И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ», — сообщается на сайте Роскомнадзора. Роскомнадзор обвинил Google в цензуре российских СМИ и общественно значимых ресурсов. Отмечается, что Google не выполнил требования о прекращении дискриминации и обеспечении доступа к информации для всех пользователей видеохостинга. Ведомство обнаружило 54 факта использования ограничений в отношении российских каналов, в их числе аккаунты СМИ. YouTube стал инструментом информационной войны против РФ, отмечают в Роскомназдоре. YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством. Также платформа стала удалять контент о спецоперации России на Украине, который нарушает политику видеохостинга. Роскомнадзор днем ранее уже требовал прекратить показывать антироссийские рекламные ролики на YouTube. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации».