Польша призывает ЕС установить торговую блокаду России

19 марта 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Польши призывает Евросоюз к установлению торговой блокады для РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий от лица страны призывает Евросоюз полностью прекратить торговлю с Россией как морскими, так и сухопутными путями. Об этом в ходе пресс-конференции он заявил, отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях. «Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на очередном заседании Евросовета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, — так и запрет торговли сухопутными путями», — цитирует ответ Моравецкого ТАСС. Лидеры Европейских стран, объясняя цели санкций, говорили, что ограничения должны нанести удар по всей экономике России: в том числе, по социальной и гуманитарной сферам. Президент России Владимир Путин заявлял, что подобные шаги «имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны». Страны ЕС начали вводить санкции после сообщения президента РФ о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Путин при этом утверждал, что цель операции — защита населения ДНР и ЛНР, а не оккупация территорий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий от лица страны призывает Евросоюз полностью прекратить торговлю с Россией как морскими, так и сухопутными путями. Об этом в ходе пресс-конференции он заявил, отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях. «Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на очередном заседании Евросовета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, — так и запрет торговли сухопутными путями», — цитирует ответ Моравецкого ТАСС. Лидеры Европейских стран, объясняя цели санкций, говорили, что ограничения должны нанести удар по всей экономике России: в том числе, по социальной и гуманитарной сферам. Президент России Владимир Путин заявлял, что подобные шаги «имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны». Страны ЕС начали вводить санкции после сообщения президента РФ о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Путин при этом утверждал, что цель операции — защита населения ДНР и ЛНР, а не оккупация территорий.