Польша призывает ЕС установить торговую блокаду России

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Премьер-министр Польши призывает Евросоюз к установлению торговой блокады для РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий от лица страны призывает Евросоюз полностью прекратить торговлю с Россией как морскими, так и сухопутными путями. Об этом в ходе пресс-конференции он заявил, отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях.

«Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на очередном заседании Евросовета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, — так и запрет торговли сухопутными путями», — цитирует ответ Моравецкого ТАСС.

Лидеры Европейских стран, объясняя цели санкций, говорили, что ограничения должны нанести удар по всей экономике России: в том числе, по социальной и гуманитарной сферам. Президент России Владимир Путин заявлял, что подобные шаги «имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны». Страны ЕС начали вводить санкции после сообщения президента РФ о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Путин при этом утверждал, что цель операции — защита населения ДНР и ЛНР, а не оккупация территорий.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий от лица страны призывает Евросоюз полностью прекратить торговлю с Россией как морскими, так и сухопутными путями. Об этом в ходе пресс-конференции он заявил, отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях. «Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на очередном заседании Евросовета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, — так и запрет торговли сухопутными путями», — цитирует ответ Моравецкого ТАСС. Лидеры Европейских стран, объясняя цели санкций, говорили, что ограничения должны нанести удар по всей экономике России: в том числе, по социальной и гуманитарной сферам. Президент России Владимир Путин заявлял, что подобные шаги «имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны». Страны ЕС начали вводить санкции после сообщения президента РФ о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Путин при этом утверждал, что цель операции — защита населения ДНР и ЛНР, а не оккупация территорий.
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