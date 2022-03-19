Кадыров заявил о прибытии батальона добровольцев на Украину. Видео

19 марта 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

На подмогу чеченским спецназовцам хотят приехать тысячи добровольцев, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину для участия в спецоперации РФ прибыл батальон чеченских добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, добровольцы как можно скорее рвутся в бой и стремятся оказаться в гуще событий. «На подмогу к своим братьям из Чеченской Республики рвутся тысячи добровольцев. Каждый из них ценой своей жизни готов стоять на защите угнетенных бандеровцами жителей. Сегодня принять участие в этой благородной миссии против националистов и шайтанов на Украину прибыл целый батальон добровольцев», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров заявил, что не перестает восхищаться «героизмом и мужеством чеченцев, которые готовы сражаться бок о бок со своими братьями» в интересах России. По его словам, добровольцы рвутся бой и желают как можно скорее оказаться в гуще событий. Кадыров уверен, что «вскоре чеченские бойцы сотрут со страниц украинской истории явление под названием национализм». Ранее глава Чечни заявил, что добровольцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, «перевоспитали националистов», передает «Царьград». По словам Кадырова, те избивали своих же граждан за сказанные когда-то слова «Ахмат-Сила». В результате чеченцы заставили националистов произнести эти слова на камеру. Кадыров подчеркнул, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Он призывал мирных жителей не реагировать на призывы националистов и не вступать в ряды добровольцев для помощи им. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, Москва пошла на такие меры для помощи жителям Донбасса, а об оккупации Украины речи не идет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украину для участия в спецоперации РФ прибыл батальон чеченских добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, добровольцы как можно скорее рвутся в бой и стремятся оказаться в гуще событий. «На подмогу к своим братьям из Чеченской Республики рвутся тысячи добровольцев. Каждый из них ценой своей жизни готов стоять на защите угнетенных бандеровцами жителей. Сегодня принять участие в этой благородной миссии против националистов и шайтанов на Украину прибыл целый батальон добровольцев», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров заявил, что не перестает восхищаться «героизмом и мужеством чеченцев, которые готовы сражаться бок о бок со своими братьями» в интересах России. По его словам, добровольцы рвутся бой и желают как можно скорее оказаться в гуще событий. Кадыров уверен, что «вскоре чеченские бойцы сотрут со страниц украинской истории явление под названием национализм». Ранее глава Чечни заявил, что добровольцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, «перевоспитали националистов», передает «Царьград». По словам Кадырова, те избивали своих же граждан за сказанные когда-то слова «Ахмат-Сила». В результате чеченцы заставили националистов произнести эти слова на камеру. Кадыров подчеркнул, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Он призывал мирных жителей не реагировать на призывы националистов и не вступать в ряды добровольцев для помощи им. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, Москва пошла на такие меры для помощи жителям Донбасса, а об оккупации Украины речи не идет.