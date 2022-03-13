Кадыров предостерег украинцев об опасности вступления в боевики

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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров обратился к мирным гражданам Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к мирным жителям Украины с предостережением не вступать в ряды националистов, т. к. они используют людей как «одноразовых солдат». Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале.

«Уважаемые мирные граждане Украины. Обращаюсь к вам с предостережением. Не реагируйте на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами. Поберегите своих родных!», — написал Кадыров.

Глава Чечни сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продает данные мирных жителей «за копейки», и в распоряжении Кадырова есть подобный список. Политик заявил, что спецоперация на Украине вскоре закончится, и для восстановления разрушенной инфраструктуры страны нужны будут мужские руки.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров приехал на Украину. Также стало известно, что подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к мирным жителям Украины с предостережением не вступать в ряды националистов, т. к. они используют людей как «одноразовых солдат». Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале. «Уважаемые мирные граждане Украины. Обращаюсь к вам с предостережением. Не реагируйте на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами. Поберегите своих родных!», — написал Кадыров. Глава Чечни сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продает данные мирных жителей «за копейки», и в распоряжении Кадырова есть подобный список. Политик заявил, что спецоперация на Украине вскоре закончится, и для восстановления разрушенной инфраструктуры страны нужны будут мужские руки. Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров приехал на Украину. Также стало известно, что подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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