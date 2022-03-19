Лавров: слова Зеленского о нацизме разнятся с действиями

19 марта 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Слова Зеленского расходятся с его действиями, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Аргументы президента Украины Владимира Зеленского о его непричастности к нацистскому движению расходятся с его реальными действиями на политической арене. Об этом заявил министр иностранных дел Росси Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» на конкурсе «Лидеры России». «К огромному сожалению и стыду президент Зеленский заявляет, что он не может быть нацистом, когда он еврейского происхождения. Произносит он это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны, такое соглашение в рамках СНГ существовало. Когда он лично покровительствует тенденциям, о которых я сказал, мне сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства», — цитирует выступление Лаврова ТАСС. Ранее сообщалось, что националисты на Украине проявляли жестокость по отношению к мирным жителям. Боевики нацистского батальона «Азов» (запрещен в России) в ночь на 17 марта 2022 года подорвали здание театра в Мариуполе. После теракта был убит один из идеологов батальона — Николай Кравченко. Также ВСУ обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань, расположенный в Харьковской области, в результате обстрела были обнаружены погибшие и раненые. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля 2022 года после заявления президента России Владимира Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Аргументы президента Украины Владимира Зеленского о его непричастности к нацистскому движению расходятся с его реальными действиями на политической арене. Об этом заявил министр иностранных дел Росси Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» на конкурсе «Лидеры России». «К огромному сожалению и стыду президент Зеленский заявляет, что он не может быть нацистом, когда он еврейского происхождения. Произносит он это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны, такое соглашение в рамках СНГ существовало. Когда он лично покровительствует тенденциям, о которых я сказал, мне сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства», — цитирует выступление Лаврова ТАСС. Ранее сообщалось, что националисты на Украине проявляли жестокость по отношению к мирным жителям. Боевики нацистского батальона «Азов» (запрещен в России) в ночь на 17 марта 2022 года подорвали здание театра в Мариуполе. После теракта был убит один из идеологов батальона — Николай Кравченко. Также ВСУ обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань, расположенный в Харьковской области, в результате обстрела были обнаружены погибшие и раненые. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля 2022 года после заявления президента России Владимира Путина.