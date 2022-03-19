Кадыров доложил об освобождении города в Луганской области

20 марта 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Чеченские боевики взяли город Рубежное, доложил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченские бойцы ликвидировали угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Очередной населенный пункт освобожден от бандеровской хунты! На этот раз чеченские бойцы ликвидируют угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области», — поделился Кадыров в своем telegram-канале. Сейчас бойцы чеченских подразделений обеспечивают защиту местных жителей и оказывают продовольственную помощь. «Наших ребят воодушевляют слова благодарности от жителей освобожденных территорий. Видно, как они устали терпеть постоянное давление со стороны киевских властей и преступления националистов», — добавил он. По его словам, задачи по устранению боевиков националистических батальонов без потерь со стороны мирного населения выполняются чеченскими бойцами «на высшем уровне». Ранее Кадыров заявил о прибытии батальона добровольцев на Украину. По его словам, солдаты как можно скорее рвутся в бой и стремятся оказаться в гуще событий. Кадыров подчеркнул, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Такого принципа придерживается вся российская армия, которая планирует лишь атаковать военные объекты Украины, при этом не нанося вреда гражданскому населению. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чеченские бойцы ликвидировали угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Очередной населенный пункт освобожден от бандеровской хунты! На этот раз чеченские бойцы ликвидируют угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области», — поделился Кадыров в своем telegram-канале. Сейчас бойцы чеченских подразделений обеспечивают защиту местных жителей и оказывают продовольственную помощь. «Наших ребят воодушевляют слова благодарности от жителей освобожденных территорий. Видно, как они устали терпеть постоянное давление со стороны киевских властей и преступления националистов», — добавил он. По его словам, задачи по устранению боевиков националистических батальонов без потерь со стороны мирного населения выполняются чеченскими бойцами «на высшем уровне». Ранее Кадыров заявил о прибытии батальона добровольцев на Украину. По его словам, солдаты как можно скорее рвутся в бой и стремятся оказаться в гуще событий. Кадыров подчеркнул, что чеченские силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди мирного населения. Такого принципа придерживается вся российская армия, которая планирует лишь атаковать военные объекты Украины, при этом не нанося вреда гражданскому населению. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля.