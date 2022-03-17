Госдеп: США хотят предоставить Украине российское вооружение

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США планируют предоставить Украине системы ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты работают над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Я не могу полностью вдаваться в детали, но мы продолжаем работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить новую помощь Украине, включающую советские или российские системы ПВО и необходимые боеприпасы», — заявил Прайс. Его сообщение передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов. 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию на Украине. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны.

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Соединенные Штаты работают над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Я не могу полностью вдаваться в детали, но мы продолжаем работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить новую помощь Украине, включающую советские или российские системы ПВО и необходимые боеприпасы», — заявил Прайс. Его сообщение передает ТАСС. Ранее сообщалось, что США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов. 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию на Украине. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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