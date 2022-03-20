На Украине остановили работу более 10 оппозиционных партий

Ряд партий Украины приостановит деятельность из-за спецоперации РФ и связи с Москвой, заявил Владимир Зеленский Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение остановить деятельность 11 политических партий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его официальном telegram-канале.

«СНБО распорядился, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с [Россией], приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения», — приводит слова Владимира Зеленского РИА «Новости». Речь идет о партиях «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо», уточнил украинский лидер.

Меры по остановке деятельности партий должны быть приняты безотлагательно. Такое поручение украинскому минюсту дал Зеленский.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу.

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