Россия ударила по объектам Украины новейшим оружием

Игорь Конашенков рассказал об успехах российской армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России ударили крылатыми ракетами «Калибр» и ракетами «Кинжал» по Украине. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования „Калибр“, а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами „Кинжал“ с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области», — заявил Конашенков во время брифинга Минобороны. Ракеты «Калибр», которые запустили из акватории Черного моря, нанесли удар по цеху Нежинского ремонтного завода украинской техники.

Российская авиация поразила 62 военных объекта. Средства ПВО сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8 и шесть беспилотных летательных аппаратов, а также тактическую ракету «Точка-У» в районе города Изюм Харьковской области. Также российская армия уничтожила шесть украинских мобильных комплексов РЭБ «Буковель».

«Кинжал» является новейшим комплексом среди ракетного вооружения РФ и работает на гиперзвуковых скоростях. Ракета 9-С-7760, входящая в его состав, способна летать по аэробаллистической траектории. Дальность полета ракет «Калибр» достигает 1400 км.

На Украине проходит спецоперация по решению президента РФ Владимира Путина. По его словам, это нужно для демилитаризации и денацификации, а не для оккупации Украины. Россия пошла на такие меры для помощи жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Украины. Путин отмечал, что у РФ не оставалось других вариантов, Украина саботировала Минские соглашения, также была угроза вступления в НАТО.

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