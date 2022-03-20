Финляндия опасается вступления в НАТО из-за Украины

Заявка Финляндии на вступление в НАТО создает риск эскалации в Европе, считает президент страны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Возможное вступление Финляндии в НАТО на фоне спецоперации России на Украине создает риски эскалации ситуации в Европе. Об этом заявил премьер-министр президент Финляндии Саули Ниинисте.

«[Со вступлением] в НАТО может показаться, что наши заботы закончились. Но все различные альтернативы включают в себя риски, которые мы должны осознавать. На данный момент основным риском является эскалация ситуации в Европе», — заявил Саули Ниинисте в интервью Financial Times.

При этом он добавил, что вступление в Североатлантический альянс является не единственным способом обеспечить безопасность страны. Другим вариантом для Финляндии он назвал углубление оборонного партнерства с США и Швецией.

Ранее Ниинисте заявлял, что страна должна как можно скорее вступить в НАТО. Большинство населения поддерживает такой курс, отметил президент.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью ее является прекращение восьмилетнего геноцида русскоязычного населения в Донбассе. Это было необходимо также, чтобы избежать нападения НАТО на Россию. Его планировалось совершить 25 февраля. Одним из требований Москвы на продолжающихся переговорах с Киевом является отказ Украины от вступления в НАТО.

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