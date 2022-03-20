Иван Голубков родился с врожденной патологией нижних конечностей Фото: правительство ХМАО

новость из сюжета Паралимпийские игры-2022

Российский лыжник Иван Голубков на зимних Паралимпийских играх в Ханты-Мансийске (ХМАО) завоевал рекордное число наград для одного спортсмена — четыре золота и два серебра. Последнюю медаль он заработал в биатлонной гонке на средней дистанции 20 марта, передает корреспондент URA.RU с места событий. В разговоре с журналистом спортсмен поделился причинами успеха.

«Мне 26 лет. В шесть лет меня взяли в лыжный спорт. Получается уже 20 лет занимаюсь этим. У меня большой опыт. Могу себя настроить. Мы очень долго готовились к Паралимпиаде в Пекине. Были постоянно на сборах, дома не бывали. Но круто, что провели здесь. За семь дней так подготовиться… Я бы мог взять и больше медалей», — отметил Иван.

Он уточнил, что набрал хорошую форму перед Паралимпийскими играми в Пекине. На чемпионате мира в Норвегии он заработал шесть золотых медалей. В беседе с корреспондентом URA.RU спортсмен дал совет россиянам, которые только думают над тренировками, в том числе и адаптивных видах спорта. «Не бойтесь, пробуйте, не сидите дома. Сейчас такое время, что возможно все. Мы не ограничены: везде доступная среда, хоть куда можно пойти», — рассказал спортсмен.

Иван Голубков родился в Инте (Республики Коми) с врожденной патологией нижних конечностей. Родители отказались от ребенка с инвалидностью. До пяти лет Иван Голубков находился в Доме ребенка. В 12 лет на него обратил внимание тренер-преподаватель по лыжным гонкам Александр Поршнев.

В зимней Паралимпиаде «Мы вместе. Спорт», которая проходит с 16 по 20 марта в Ханты-Мансийске, участвуют спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

Иван Голубков на зимних Паралимпийских играх в Ханты-Мансийске (ХМАО) завоевал шесть наград — четыре золота и два серебра Фото: правительство ХМАО

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