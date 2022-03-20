Замминистра спорта РФ хочет провести в ХМАО новый турнир. «Назло нашим друзьям с Запада»

20 марта 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Заявление было сделано после успешно проведенных зимних Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске Фото: Правитнльство ХМАО новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Югра может стать площадкой для будущих крупных международных соревнований. Это будет ответом Западу. Такое заявление на закрытии зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске сделал замминистра спорта РФ Одес Байсултанов. «Спасибо за гостеприимство, за радушный прием, за организацию этой красоты и праздник. В эти дни мы ощущали всем сердцем заботу и теплоту югорчан. Уверен, что мы еще не раз проведем на прекрасной югорской земле крупные международные соревнования назло нашим друзьям с Запада», — объявил Байсултанов. В Играх в ХМАО, которые проходили с 16 по 20 марта, участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Югра может стать площадкой для будущих крупных международных соревнований. Это будет ответом Западу. Такое заявление на закрытии зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске сделал замминистра спорта РФ Одес Байсултанов. «Спасибо за гостеприимство, за радушный прием, за организацию этой красоты и праздник. В эти дни мы ощущали всем сердцем заботу и теплоту югорчан. Уверен, что мы еще не раз проведем на прекрасной югорской земле крупные международные соревнования назло нашим друзьям с Запада», — объявил Байсултанов. В Играх в ХМАО, которые проходили с 16 по 20 марта, участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.