Замминистра спорта РФ хочет провести в ХМАО новый турнир. «Назло нашим друзьям с Запада»

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Трибуны Паралимпиады в Ханты-Мансийске. ХМАО
Заявление было сделано после успешно проведенных зимних Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске Фото:
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Паралимпийские игры-2022

Югра может стать площадкой для будущих крупных международных соревнований. Это будет ответом Западу. Такое заявление на закрытии зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске сделал замминистра спорта РФ Одес Байсултанов.

«Спасибо за гостеприимство, за радушный прием, за организацию этой красоты и праздник. В эти дни мы ощущали всем сердцем заботу и теплоту югорчан. Уверен, что мы еще не раз проведем на прекрасной югорской земле крупные международные соревнования назло нашим друзьям с Запада», — объявил Байсултанов.

В Играх в ХМАО, которые проходили с 16 по 20 марта, участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

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Югра может стать площадкой для будущих крупных международных соревнований. Это будет ответом Западу. Такое заявление на закрытии зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске сделал замминистра спорта РФ Одес Байсултанов. «Спасибо за гостеприимство, за радушный прием, за организацию этой красоты и праздник. В эти дни мы ощущали всем сердцем заботу и теплоту югорчан. Уверен, что мы еще не раз проведем на прекрасной югорской земле крупные международные соревнования назло нашим друзьям с Запада», — объявил Байсултанов. В Играх в ХМАО, которые проходили с 16 по 20 марта, участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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