Японская сеть Uniqlo 20 марта работает в России последний день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский магазин японской сети Uniqlo 20 марта работает последний день. С понедельника все сотрудники уходят в вынужденный отпуск, но зарплату им сохранят. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из продавцов.

«Да, сегодня последняя смена. Деньги обещают платить, но нет никакой информации о том, вернемся ли к работе. Ничего не говорят, но надеюсь, что вернемся», — поделился работник торгового зала Uniqlo в ТЦ «Планета».

Сильного ажиотажа в магазине в последние часы работы нет, но покупатели активны. Небольшие очереди стоят в примерочные. По словам продавцов, последние дни продажи идут как обычно. «Мощно было 10-го, тогда несколько дневных выручек сделали. А потом все ровно, на стандарте отработали», — рассказал другой продавец.

10 марта бренд Uniqlo завил, что закрывает все магазины в России. В этот день, как рассказывало URA.RU, пермяки ринулись скупать одежду полюбившейся марки. В очереди выстраивались до 100 человек, а охране пришлось ограничить доступ в зал.

Многие иностранные бренды заявили об уходе из России после введения против страны санкций Запада. Главы государств таким образом отвечают на вынужденную спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины, заявляя, что стремятся нанести удар по всей экономике России. Президент Владимир Путин говорил, что это «война экономическими, политическими и информационными средствами».

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