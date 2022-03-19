Утром 21 марта магазины Uniqlo не откроются для посетителей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В последний день работы магазина Uniqlo в торговых центрах «Гринвич» и «Мега» 20 марта посетители опустошили полки с одеждой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Ажиотажа не наблюдается, есть небольшие очереди в примерочные. На кассах очередей нет, но полки в Uniqlo в „Гринвиче“ уже пустые», — рассказывает корреспондент агентства.

В ТЦ «Мега» ситуация такая же — посетителей мало и полки пустуют. По словам продавцов, одежду разбирали постепенно, в течение недели.

Ранее стало известно, что магазины Uniqlo в России приостановят свою работу в связи с санкциями против РФ. В первый день после объявления о закрытии екатеринбуржцы устроили настоящий ажиотаж, сделав одному из магазинов выручку в 1,2 млн рублей за час после заявления. По заявлениям сотрудников Uniqlo в Екатеринбурге, они не знают чего ожидать после закрытия магазинов 20 марта, так как начальство им ничего не говорит.

Главы западных стран введением санкций отвечают на спецоперацию Вооруженных Сил России по денацификации и демилитаризации Украины, заявляя, что стремятся нанести удар по всей экономике России, по ее социальной и гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что такие шаги — война экономическими, информационными и политическими средствами, направленная на ухудшение жизни миллионов людей.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам