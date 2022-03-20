На Украине погиб заместитель командующего Черноморским флотом

20 марта 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Андрей Палий погиб по время боев за Мариуполь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан I ранга Андрей Палий. Об этом сообщила представитель Севастополя в Совете Федерации Екатерина Алтабаева. Она уточнила, что Палий погиб во время освобождения Мариуполя от украинских националистов. «Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан I ранга Андрей Николаевич Палий. Приношу родным и близким искренние соболезнования», — написала Екатерина Алтабаева на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Сенатор отметила, что Палия навсегда запомнят в Севастополе. Алтабаева описала его как справедливого и понимающего офицера, которого любили и уважали подчиненные. Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище в 1992 году. Он отказался принимать украинскую военную присягу и убыл на Северный флот. Палий проходил службу на эсминце «Бесстрашный» и большом противолодочном корабле «Очаков». В августе—сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждении Грузии к миру. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государство подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. Путин отмечал, что Украина саботировала Минские соглашения, также была угроза вступления в НАТО. Москва предлагала Киеву вывести войска их Донбасса и не выступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ходе спецоперации на Украине погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан I ранга Андрей Палий. Об этом сообщила представитель Севастополя в Совете Федерации Екатерина Алтабаева. Она уточнила, что Палий погиб во время освобождения Мариуполя от украинских националистов. «Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан I ранга Андрей Николаевич Палий. Приношу родным и близким искренние соболезнования», — написала Екатерина Алтабаева на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Сенатор отметила, что Палия навсегда запомнят в Севастополе. Алтабаева описала его как справедливого и понимающего офицера, которого любили и уважали подчиненные. Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище в 1992 году. Он отказался принимать украинскую военную присягу и убыл на Северный флот. Палий проходил службу на эсминце «Бесстрашный» и большом противолодочном корабле «Очаков». В августе—сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждении Грузии к миру. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государство подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. Путин отмечал, что Украина саботировала Минские соглашения, также была угроза вступления в НАТО. Москва предлагала Киеву вывести войска их Донбасса и не выступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ.