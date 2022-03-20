Зеленского уличили во лжи из-за обвинений в сторону армии России

21 марта 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Зеленский попросил помощи у Израиля, показав населению страны фейковое видео Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский обратился за помощью к жителям Израиля, показав им фейковое видео, в котором якобы российская армия ударила по Бабьему Яру. Об этом сообщает telegram-канал «Война с фейками». «Пару дней назад президент Украины искал поддержку у конгрессменов США и показал им видеоролик, в котором „доказал“ военные преступления России», — написано в telegram-канале. Автор поста пишет, что в материале, которое было отправлено Зеленским, найдено восемь вставок из фейковых видео. «В этот раз Зеленский обратился к Израилю за поддержкой. В первый раз (10 марта) ему в этом было отказано», — сообщил источник. В своем новом обращении к народу Израиля лидер Украины обвинил российских военных в том, что они запустили ракеты в сторону Бабьего Яра, где похоронено более 100 тысяч жертв Холокоста. Израильский журналист Рон Бен Ишай опроверг эту информацию. Он обследовал всю территорию мемориала и сообщил, что комплекс не пострадал и никаких разрушений там нет. Ранее Владимир Зеленский заявил, что военные РФ якобы бомбили роддом в Мариуполе. Однако постпред РФ при ООН Василий Небензя доказал, что новость была фейком. По мнению жителя Мариуполя, украинские националисты заранее подготовили этот ложный материал. Российские военные напротив относятся к гражданам Украины бережно и с уважением. Целями спецоперации является завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По его словам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. Президент РФ доложил, что Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами COVID, сибирской язвы и других смертоносных заболеваний. Таким образом, сообщил лидер страны, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился за помощью к жителям Израиля, показав им фейковое видео, в котором якобы российская армия ударила по Бабьему Яру. Об этом сообщает telegram-канал «Война с фейками». «Пару дней назад президент Украины искал поддержку у конгрессменов США и показал им видеоролик, в котором „доказал“ военные преступления России», — написано в telegram-канале. Автор поста пишет, что в материале, которое было отправлено Зеленским, найдено восемь вставок из фейковых видео. «В этот раз Зеленский обратился к Израилю за поддержкой. В первый раз (10 марта) ему в этом было отказано», — сообщил источник. В своем новом обращении к народу Израиля лидер Украины обвинил российских военных в том, что они запустили ракеты в сторону Бабьего Яра, где похоронено более 100 тысяч жертв Холокоста. Израильский журналист Рон Бен Ишай опроверг эту информацию. Он обследовал всю территорию мемориала и сообщил, что комплекс не пострадал и никаких разрушений там нет. Ранее Владимир Зеленский заявил, что военные РФ якобы бомбили роддом в Мариуполе. Однако постпред РФ при ООН Василий Небензя доказал, что новость была фейком. По мнению жителя Мариуполя, украинские националисты заранее подготовили этот ложный материал. Российские военные напротив относятся к гражданам Украины бережно и с уважением. Целями спецоперации является завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По его словам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. Президент РФ доложил, что Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами COVID, сибирской язвы и других смертоносных заболеваний. Таким образом, сообщил лидер страны, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.