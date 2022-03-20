«Ъ»: Кремль хочет отменить выборы в регионах из-за нехватки денег

21 марта 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Региональные выборы в России могут отменить Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В администрации президента могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Данную инициативу выдвинули сами главы регионов, т. к. на проведение выборов требуется большое количество финансовых средств. «Федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах как минимум в ряде регионов. <…> Инициатива исходит от самих глав регионов. К этому их подталкивает прежде всего изменение экономической ситуации в связи с введением санкций против РФ на фоне военной операции России на территории Украины. На выборы губернаторов нужно потратить достаточно большие средства, в том числе и бюджетные», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на источники в администрации президента. Также отмечается, что у данной инициативы есть и другие причины. На фоне спецоперации России на Украине рейтинг президента страны Владимира Путина вырос, однако мнение народа о губернаторах, напротив, может испортиться, т. к. в возможной безработице, дефиците товаров и других экономических проблемах в стране люди будут винить глав регионов. Сообщается, что окончательного решения по данному вопросу еще нет, оно будет принято на «самом высоком уровне». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Лидеры западных стран заявляли, что санкции должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В администрации президента могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Данную инициативу выдвинули сами главы регионов, т. к. на проведение выборов требуется большое количество финансовых средств. «Федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах как минимум в ряде регионов. <…> Инициатива исходит от самих глав регионов. К этому их подталкивает прежде всего изменение экономической ситуации в связи с введением санкций против РФ на фоне военной операции России на территории Украины. На выборы губернаторов нужно потратить достаточно большие средства, в том числе и бюджетные», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента. Также отмечается, что у данной инициативы есть и другие причины. На фоне спецоперации России на Украине рейтинг президента страны Владимира Путина вырос, однако мнение народа о губернаторах, напротив, может испортиться, т. к. в возможной безработице, дефиците товаров и других экономических проблемах в стране люди будут винить глав регионов. Сообщается, что окончательного решения по данному вопросу еще нет, оно будет принято на «самом высоком уровне». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Лидеры западных стран заявляли, что санкции должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.